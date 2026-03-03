L'âme Francophone

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About this event
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L’entrée est à prix libre, avec un minimum de $10. Accueillant pour les familles.
Tickets are pay-what-you-can with a $10 minimum. This evening and content is suitable for families
L’entrée est à prix libre pour les jeunes de moins de 18 and.
Tickets are pay-what-you-can with no minimum for youth under 18.
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