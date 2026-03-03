The Penticton And District Community Arts Council
The Penticton And District Community Arts Council has other campaigns you might love.

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.

The Penticton And District Community Arts Council

Hosted by

The Penticton And District Community Arts Council

About this event

Sales closed

L'âme Francophone

52 Front St #84

Penticton, BC V2A 1H1, Canada

Add a donation for The Penticton And District Community Arts Council

$

Prix Libre
Pay what you can

L’entrée est à prix libre, avec un minimum de $10. Accueillant pour les familles.


Tickets are pay-what-you-can with a $10 minimum. This evening and content is suitable for families

kids & youth
Pay what you can

L’entrée est à prix libre pour les jeunes de moins de 18 and.


Tickets are pay-what-you-can with no minimum for youth under 18.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!