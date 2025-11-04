Le Bal Riot, de l'ombre à la lumière ( Impact Média)

Une soirée inoubliable pour une cause essentielle
Le Bal Riot, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est une célébration engagée, festive et résolument humaine.
🎟 Ce que vos 5 billets incluent :
Inclus avec votre billet (admission générale) :
Option VIP — une expérience rehaussée :
• Accès anticipé dès 17h00
• Bulles de bienvenue à l’arrivée
• Bouchées additionnelles exclusives
• Conférence inspirante « De l’ombre à la lumière : le pouvoir de la résilience »
• Cadeau VIP avec produits exclusifs de l’événement
• Accès à une section VIP privilégiée pendant la soirée
• Rencontres privilégiées avec les membres du CA et les artistes invités
Inclus dans vos 5 billets VIP
Inclus dans vos 10 billets VIP
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!