Le Bal Riot, de l'ombre à la lumière ( Impact Média)

360 Rue Saint-Antoine O

Montréal, QC H2Y 3X4, Canada

admission générale
$395

Une soirée inoubliable pour une cause essentielle
Le Bal Riot, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est une célébration engagée, festive et résolument humaine.

🎟 Ce que votre billet inclut :

  • Cocktail dînatoire décadent servi dans une ambiance raffinée
  • Bar ouvert pendant toute la durée du cocktail
  • Prestations artistiques en direct et expérience immersive en trois chapitres
  • Encan silencieux d’œuvres d’art exclusives
  • Célébration dansante dirigée par DJ Lavender dans une rave consciente haute en émotions
5 billets réguliers
$1,750
This is a group ticket, it includes 5 tickets

Une soirée inoubliable pour une cause essentielle
Le Bal Riot, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est une célébration engagée, festive et résolument humaine.


🎟 Ce que vos 5 billets incluent :

  • Cocktail dînatoire décadent servi dans une ambiance raffinée
  • Bar ouvert pendant toute la durée du cocktail
  • Prestations artistiques en direct et expérience immersive en trois chapitres
  • Encan silencieux d’œuvres d’art exclusives
  • Célébration dansante dirigée par DJ Lavender dans une rave consciente haute en émotions
10 billets régulier
$3,500
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Une soirée inoubliable pour une cause essentielle
Le Bal Riot, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est une célébration engagée, festive et résolument humaine.

🎟 Ce que vos 10 billets incluent :

  • Cocktail dînatoire décadent servi dans une ambiance raffinée
  • Bar ouvert pendant toute la durée du cocktail
  • Prestations artistiques en direct et expérience immersive en trois chapitres
  • Encan silencieux d’œuvres d’art exclusives
  • Célébration dansante dirigée par DJ Lavender dans une rave consciente haute en émotions
VIP Admission
$595

Une soirée inoubliable pour une cause essentielle
Le Bal Riot, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est une célébration engagée, festive et résolument humaine.


Inclus avec votre billet (admission générale) :

  • Cocktail dînatoire décadent servi dans une ambiance raffinée
  • Bar ouvert pendant toute la durée du cocktail
  • Prestations artistiques en direct et expérience immersive en trois chapitres
  • Encan silencieux d’œuvres d’art exclusives
  • Célébration dansante dirigée par DJ Lavender dans une rave consciente haute en émotions


Option VIP — une expérience rehaussée :
• Accès anticipé dès 17h00
• Bulles de bienvenue à l’arrivée
• Bouchées additionnelles exclusives
• Conférence inspirante « De l’ombre à la lumière : le pouvoir de la résilience »
• Cadeau VIP avec produits exclusifs de l’événement
• Accès à une section VIP privilégiée pendant la soirée
• Rencontres privilégiées avec les membres du CA et les artistes invités

5 billets VIP
$2,750
This is a group ticket, it includes 5 tickets

Une soirée inoubliable pour une cause essentielle
Le Bal Riot, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est une célébration engagée, festive et résolument humaine.


Inclus dans vos 5 billets VIP

  • Cocktail dînatoire décadent servi dans une ambiance raffinée
  • Bar ouvert pendant toute la durée du cocktail
  • Prestations artistiques en direct et expérience immersive en trois chapitres
  • Encan silencieux d’œuvres d’art exclusives
  • Célébration dansante dirigée par DJ Lavender dans une rave consciente haute en émotions


Votre plus — une expérience rehaussée :
• Accès anticipé dès 17h00
• Bulles de bienvenue à l’arrivée
• Bouchées additionnelles exclusives
• Conférence inspirante « De l’ombre à la lumière : le pouvoir de la résilience »
• Cadeau VIP avec produits exclusifs de l’événement
• Accès à une section VIP privilégiée pendant la cocktail dînatoire
• Rencontre privilégiée avec les membres du CA et les artistes invités

10 billets VIP
$5,300
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Une soirée inoubliable pour une cause essentielle
Le Bal Riot, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est une célébration engagée, festive et résolument humaine.


Inclus dans vos 10 billets VIP

  • Cocktail dînatoire décadent servi dans une ambiance raffinée
  • Bar ouvert pendant toute la durée du cocktail
  • Prestations artistiques en direct et expérience immersive en trois chapitres
  • Encan silencieux d’œuvres d’art exclusives
  • Célébration dansante dirigée par DJ Lavender dans une rave consciente haute en émotions


Votre plus — une expérience rehaussée :
• Accès anticipé dès 17h00
• Bulles de bienvenue à l’arrivée
• Bouchées additionnelles exclusives
• Conférence inspirante « De l’ombre à la lumière : le pouvoir de la résilience »
• Cadeau VIP avec produits exclusifs de l’événement
• Accès à une section VIP privilégiée pendant la cocktail dînatoire
• Rencontre privilégiée avec les membres du CA et les artistes invités

Add a donation for la fondation Riot

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!