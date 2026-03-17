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About this event

MONTREAL 5 à 7 - Leadership au féminin: Propulser l’économie de demain

1000 Rue De la Gauchetière O

Montréal, QC H3B 4W5, Canada

Billet individuel
$60

Boissons et hors-d’œuvre inclus


Afin de rendre les événements de TPP accessibles à toutes et à tous, nous offrons une tarification à échelle variable. Si vous achetez votre billet à titre individuel, veuillez sélectionner l’option billet individuel. Si votre entreprise paie votre billet, veuillez sélectionner l’option billet corporatif.


Billet d'entreprise
$80

Boissons et hors-d’œuvre inclus


Afin de rendre les événements de TPP accessibles à toutes et à tous, nous offrons une tarification à échelle variable. Si vous achetez votre billet à titre individuel, veuillez sélectionner l’option billet individuel. Si votre entreprise paie votre billet, veuillez sélectionner l’option billet corporatif.

Offre groupée d'entreprise (3 billets)
$220
This is a group ticket, it includes 3 tickets

Boissons et hors-d’œuvre inclus

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