Learn Chinese (Mandarin) Beginners

English

Want to learn Mandarin (Chinese) but don’t know where to start?

Our Mandarin (Chinese) Language Course – Beginner is designed to help you develop essential speaking, listening, and pronunciation skills in a fun and interactive learning environment. Whether you’re learning Mandarin for travel, work, cultural interest, or personal growth, this course provides a strong foundation to help you communicate with confidence.

Course Details

📅 Duration: Two months

📆 Schedule: Every Tuesday & Thursday

📅 Start Date: Feburary 3

⏰ Time: 6:00 PM – 7:00 PM

🏷 Price: $48 for 16 sessions

🎯 Level: Beginner – No prior experience required

📍 Location: BO4 – 607 St George Blvd.

Français

Vous souhaitez apprendre le mandarin (chinois) mais ne savez pas par où commencer ?

Notre cours de mandarin – niveau débutant est conçu pour vous aider à développer des compétences essentielles en expression orale, compréhension et prononciation, dans un environnement d’apprentissage interactif et agréable. Que ce soit pour les voyages, le travail, l’intérêt culturel ou le développement personnel, ce cours vous offrira une base solide pour communiquer avec confiance.

Détails du cours

📅 Durée : Deux mois

📆 Horaire : Tous les mardis et jeudis

📅 Date de début : 3 février

⏰ Heure : 18 h 00 – 19 h 00

🏷 Prix : 48 $ pour 16 séances

🎯 Niveau : Débutant – Aucune expérience requise

📍 Lieu : BO4 – 607, boul. St George