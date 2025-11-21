L'équipe du Centre ÉPIC - GDPL

Quand? Dimanche le 11 janvier 2026 à 10h00

Où? Rendez-vous au Café ZAB pour le départ



Que tu sois un(e) coureur(euse) expérimenté(e) ou que tu souhaites simplement bouger pour le plaisir, cette course est ouverte à tous les niveaux. Viens t’entraîner, rencontrer de nouvelles personnes et partager un bon moment avec nous!



Après l’effort, une pause bien méritée au Café ZAB pour déguster un bon café et discuter tous ensemble!



Tous les profits amassés iront à l’équipe du Centre ÉPIC qui participera au 1000km du Grand défi Pierre Lavoie.