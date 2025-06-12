Les Cellules Hantées/Haunted Cellblocks

Are you interested in the chilling stories about the L'Orignal Old Jail? This haunted tour will bring you chills as you follow the guide through the jail at night! The tour focusses more on the deaths and scary stories of the jail, some information that is left out during the regular visits. With it all, you'll have access to ghost equipment to try and contact the spirits yourself! You can even bring your own equipment if you want! Activity is for 13+ years old. Êtes-vous intéressé par les histoires effrayantes de L’Ancienne Prison de L’Orignal ? Cette visite hantée vous donnera des frissons en suivant le guide à travers la prison la nuit ! La visite se concentre davantage sur les décès et les histoires effrayantes de la prison, certaines informations qui sont laissées de côté lors des visites régulières. Avec tout cela, vous aurez accès à de l’équipement paranormal pour essayer de contacter les esprits vous-même ! Vous pouvez même apporter votre propre équipement si vous le souhaitez ! Vous devez avoir plus de 13 ans et + pour cet activité.

