Op Soleil Parent/Child Local Groups (session from September 8 to December 12, 2025)

Edifice 93 C.P. 1000

Succursale Forces, Courcelette, QC G0A 4Z0, Canada

Get together (a family ticket for the 3-month session)
free

MONDAY 9:30 to 11:00

(September 8 to December 8)

children aged 0-5

*in English


Bébé Jasette (a family ticket for the 3-month session)
CA$10

WEDNESDAY 9:30 to 11:00

(September 10 to December 10)

children aged 0-12 months

Thursday Sunny Day (family ticket: with 1 child)
CA$15

THURSDAY 9:30 to 11:00

(September 11 to December 11)

For the 3-month session

children aged 0-5

Thursday Sunny Day (family ticket: with 2 children and +)
CA$25

THURSDAY 9:30 to 11:00

(September 11 to December 11)

For the 3-month session

children aged 0-5

  • 2 children and + from the same family
Friday Sunny Day (family ticket: with 1 child)
CA$15

FRIDAY 9:30 to 11:00

(September 12 to December 12)

For the 3-month session

children aged 0-5

Sunny Sale (family ticket: with 2 children and +)
CA$25

FRIDAY 9:30 am to 11:00 am

(September 12 to December 12)

For the 3-month session

children aged 0-5

  • 2 or more children from the same family

