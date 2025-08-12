Op Soleil Parent/Child Local Groups (session from September 8 to December 12, 2025)

MONDAY 9:30 to 11:00
(September 8 to December 8)
children aged 0-5
*in English
WEDNESDAY 9:30 to 11:00
(September 10 to December 10)
children aged 0-12 months
THURSDAY 9:30 to 11:00
(September 11 to December 11)
For the 3-month session
children aged 0-5
THURSDAY 9:30 to 11:00
(September 11 to December 11)
For the 3-month session
children aged 0-5
FRIDAY 9:30 to 11:00
(September 12 to December 12)
For the 3-month session
children aged 0-5
FRIDAY 9:30 am to 11:00 am
(September 12 to December 12)
For the 3-month session
children aged 0-5
common:zeffyTipDisclaimerTicketing