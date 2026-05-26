Les Inspirations du Vendredi

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About this event
Je contribue selon ce qui me semble juste, en reconnaissance de l’enseignement reçu et pour soutenir cette œuvre.
Je reconnais la valeur de cet enseignement et offre une contribution qui reflète mon appréciation et mon engagement.
Je souhaite soutenir activement le développement de et contribuer à l’épanouissement de cette vision.
Je ne suis pas en mesure de contribuer pour le moment, ou je souhaite d’abord découvrir ce qui est offert. Je désire tout de même participer et pourrai contribuer plus tard si je m’y sens appelé.
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