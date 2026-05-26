The Sufi Garden Institute

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About this event

Les Inspirations du Vendredi

Zoom Online

Conscience
$100

Je contribue selon ce qui me semble juste, en reconnaissance de l’enseignement reçu et pour soutenir cette œuvre.

Reconnaissance
$200

Je reconnais la valeur de cet enseignement et offre une contribution qui reflète mon appréciation et mon engagement.

Croissance
$300

Je souhaite soutenir activement le développement de  et contribuer à l’épanouissement de cette vision.

Participation Ouverte
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Je ne suis pas en mesure de contribuer pour le moment, ou je souhaite d’abord découvrir ce qui est offert. Je désire tout de même participer et pourrai contribuer plus tard si je m’y sens appelé.

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