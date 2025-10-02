Levée de fonds - Saison 2025-2026

Chaque billet donne 1 chance de gagner un des 10 lots suivants :

LOT 1 : Loge de l’Armada (10 billets), de PFD Avocats et une carte-cadeau de 50$ dans une station d’essence, de Protection incendie MTI inc.





LOT 2 : Une paire de billets pour une partie des Canadiens de Montréal, de David St-Germain, courtier immobilier, un jersey de Cole Caufield et une carte-cadeau de 50$ dans une station d’essence, de Protection incendie MTI inc.



LOT 3 : Une paire de billets pour une partie des Canadiens de Montréal, de David St-Germain, courtier immobilier et une carte-cadeau de 50$ dans une station d’essence, de Protection incendie MTI inc.



LOT 4 : 4 h de golf virtuel et un pichet de bière chez OB Golf et une carte-cadeau de 50$ dans une station d’essence, de Protection incendie MTI inc.



LOT 5 : Certificat-cadeau de 150$ au Spa Le Finlandais, de Orbitech inc. et une carte-cadeau de 25$ chez Farine & Fouet



LOT 6 : Lot incluant 100 $ en crédit voyage, de Carolyne Tourigny – conseillère en voyages, au minimum 7 bouteilles de vin et une peinture de l’artiste-peintre Robert Roy



LOT 7 : Lot incluant au minimum 7 bouteilles de vin, une carte-cadeau 100$ Amazon, une coupe de cheveux pour homme + une pommade chez Barbier Éric



LOT 8 : Lot incluant au minimum 7 bouteilles de vin, 50$ chez IGA, une peinture de l’artiste-peintre Robert Roy, 20$ au Shack à bonbons et une coupe de cheveux pour homme + une pommade chez Barbier Éric



LOT 9 : Lot incluant au minimum 7 bouteilles de vin, 50$ chez IGA et une coupe de cheveux pour homme + une pommade chez Barbier Éric



LOT 10 : Lot incluant au minimum 7 bouteilles de vin, deux locations de vélo chez Cycle Tomahawk et une coupe de cheveux pour homme + une pommade chez Barbier Éric