Ce billet s’adresse aux professionnel·le·s du design et de la création qui souhaitent participer à L’Expérience Noire en design et s’inscrire dans une démarche de partage avec la relève. Le partage peut prendre différentes formes, selon les envies et les disponibilités : mentorat, discussion autour d’un café, revue de portfolio, partage d’expérience ou ouverture vers des opportunités futures.