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Le Bureau

About this event

L’Expérience Noire en design

1440 Rue Sanguinet

Montréal, QC H2X 3G1, Canada

Billet Relève
Free

Pour les étudiant·e·s et créateur·rice·s émergent·e·s.

Billet Professionnel·le
Free

Ce billet s’adresse aux professionnel·le·s du design et de la création qui souhaitent participer à L’Expérience Noire en design et s’inscrire dans une démarche de partage avec la relève. Le partage peut prendre différentes formes, selon les envies et les disponibilités : mentorat, discussion autour d’un café, revue de portfolio, partage d’expérience ou ouverture vers des opportunités futures.

Billet Découverte
Free

Pour les personnes curieuses de découvrir les voix noires en création et en design à travers une soirée de conférences, d’exposition et de partage.

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