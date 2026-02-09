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About this event
Pour les étudiant·e·s et créateur·rice·s émergent·e·s.
Ce billet s’adresse aux professionnel·le·s du design et de la création qui souhaitent participer à L’Expérience Noire en design et s’inscrire dans une démarche de partage avec la relève. Le partage peut prendre différentes formes, selon les envies et les disponibilités : mentorat, discussion autour d’un café, revue de portfolio, partage d’expérience ou ouverture vers des opportunités futures.
Pour les personnes curieuses de découvrir les voix noires en création et en design à travers une soirée de conférences, d’exposition et de partage.
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