LGD’s Waffle Breakfast (MMAH)

About this event
What’s on the menu? One waffle* and coffee for $10
*Optional toppings: assorted fruit, maple syrup, whipped cream, Nutella
Please send your waffle pre-orders via e-transfer to [email protected] or email Amanda if you prefer to arrange cash payment.
Pre-orders are due by 5:00 p.m. on Friday, May 22.
Waffles will be available on the day of the sale while supplies last.
We appreciate your support!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!