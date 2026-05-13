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Federated Health Charities

About this event

LGD’s Waffle Breakfast (MMAH)

777 Bay St.

Toronto, ON M5G, Canada

General Admission
$10

What’s on the menu? One waffle* and coffee for $10
*Optional toppings: assorted fruit, maple syrup, whipped cream, Nutella


Please send your waffle pre-orders via e-transfer to [email protected] or email Amanda if you prefer to arrange cash payment.


Pre-orders are due by 5:00 p.m. on Friday, May 22. 


Waffles will be available on the day of the sale while supplies last.


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