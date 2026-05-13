LGD’s Waffle Breakfast (MMAH)

What’s on the menu? One waffle* and coffee for $10

*Optional toppings: assorted fruit, maple syrup, whipped cream, Nutella





Please send your waffle pre-orders via e-transfer to [email protected] or email Amanda if you prefer to arrange cash payment.





Pre-orders are due by 5:00 p.m. on Friday, May 22.





Waffles will be available on the day of the sale while supplies last.





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