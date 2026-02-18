Librairie Artpreneur

Offered by
About this shop
Un guide d’inspiration quotidienne pour les femmes qui portent des responsabilités, des rêves et une mission. À travers des réflexions courtes et profondes, ce livre accompagne la lectrice à diriger avec assurance, rester fidèle à elle-même et bâtir sans s’épuiser. À lire à son rythme, comme un moment pour soi.
Un guide de 7 jours pour aider les croyants à protéger leur cœur, nourrir leur esprit et marcher dans la paix et la joie que Dieu promet.
10 vérités sur la prière pour une vie agréable et abondante.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!