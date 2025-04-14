ART WITH HEART Auction to benefit the Lighthouse Food Bank

Hosted by
Original Art painted by Eva Scott of a homestead in Mayfield PEI
framed 10x12
#2 Lobster Traps by Janet Stewart
framed 19.5 x 16.5
#3 Watercolour by Danny Munae
with frame 20.25 x 16.25
Original painting by Langojoi Rae - rolling hills/ fields framed
#5 Watercolour Trees by B.S.
with frame 24 x 22
#6 "Louisburg" by Jan Shilletto, original 2019
#7 Peggy's Cove Rocks - Jayne Campbell 5 x 7 framed
#8 "Friends" by Helen Elliott original 12x12 canvas 2008
#9 Grand Manan Island Seal Cove copy of a larger print from a photo by Fernando Devoe - framed
#10 Water colour flowers by Jan Shilletto framed
#11 Yarmouth Area by Vaughn Gray original framed
12 Autumn Birch by lake by B. Munro, original framed
#13 GRAY at wharf by McDonagh original framed 16 x 20
#14 Sunday at Portuguese Cove by David Whitzman 21 x 25
15 Evergreens and blue waters - D.Beaton original framed oil painting
16 x 20 with frame 19.5 x 23.5
"By the Lake" by Tom West 12 x 16 with frame 18.5 x 22.5
17 Ocean waves signed by Joan Brown framed 18.5 x 22.5
18 - Canada Creek... by Pat Mulls 12 x 16 with frame 17.5 x 22
19 - Kentville Ravine (series) by Pat Mulls framed with frame 17.5 x 22
#20 Birch reflection by J. Muise 20 x 16 framed 26 x 22
21 - "In My Dreams" by Leslie Tulloch
16 x 20 framed 21 x 25
22 Hummingbirds & Hollyhocks by Schnare framed
Along Digby Wharf by G. Samson
framed 25.5 x 35.5
Halifax by Greg Dean Stewart white frame 32.5 x 26
Waves by CWD framed 24.25 x 30.5
#26 Winter Stroll by LeBon, original on canvas 20 x 26
#27 Autumn haze original by lake by L.Hallett framed 19 x 31
28 River and trees by A Cain framed 24 x 28.5
29 - curled up by Ryer framed 30 x 19
#30 "A New Dawn" by Nela Odarijew
framed 22.5 x 19
#31 Flowers by Greg Tracey
framed 23 x 19
#32 BC Scene by Wagner with 10 x 12 framed 17 x 19
#33 autumn birch red dirt road by Dewar 1972 framed acrylic
34 - Crow by Susan Lord original framed 2023 12x15
35 winter birches by water by J Lebrun 17 x 20.5
36 flowers and vases by Darcy Enright 21.5 x 13.5 framed
37 Set of 3 on Canvas 20 x 16 abstract
38 Yarmouth Bar by May Chipman 1969 original framed
39 green ocean homes by A Schultz framed 17 x 20.5
40 leaves come to life 3 frame
41 "Sitting Outside The Sun Room" by Mike McDonagh 1998 15.5 x 20
waterside by Siavert 15 x 18 framed
43 "Trapped by Not Lifeless" by Mike McDonagh 16.5 x 18.5 framed
44 Flowers by Imelda Currans 19 x 16 framed
45 Mill Cove Wharf Nova Scotia 15.5 x 18.5
Russ Harnish in plaid shirt
46 circles acrylic on canvas multi coloured artist unknown
47 "Up for Repair" by Frank Boudreau 12 x 16 Wedgeport breakwater in Nova Scotia acrylic on gessoed masonite
48 yellow dory by Cheryl Corkum original framed 14 x 17
49 Lobster Boat by Janet Stewart 2003 10 x 14
50 Beach scene by JMR with frame 18 x 18
