ART WITH HEART Auction to benefit the Lighthouse Food Bank

#1 PEI Homestead by Eva Scott item
$50

Starting bid

Original Art painted by Eva Scott of a homestead in Mayfield PEI

framed 10x12

#2 Lobster Traps by Janet Stewart item
$60

Starting bid

framed 19.5 x 16.5

#3 Watercolour by Danny Munae item
$40

Starting bid

with frame 20.25 x 16.25

#4 Original Langojoi Rae - fields framed item
$50

Starting bid

Original painting by Langojoi Rae - rolling hills/ fields framed

#5 Watercolour Trees by B.S. item
$25

Starting bid

with frame 24 x 22

#6 "Louisburg" by Jan Shilletto original 2019 item
$60

Starting bid

#7 Peggy's Cove Rocks - Jayne Campbell 5 x 7 framed item
$60

Starting bid

#8 "Friends" by Helen Elliott original 12x12 canvas item
$60

Starting bid

#9 Grand Manan Island Seal Cove - Ron Cranston print item
$50

Starting bid

#10 Water colour flowers by Jan Shilletto framed item
$50

Starting bid

#11 Yarmouth Area by Vaughn Gray original item
$70

Starting bid

12 Autumn Birch by lake by B. Munro original framed item
$70

Starting bid

#13 GRAY at wharf by McDonagh original framed item
$70

Starting bid

#14 Sunday at Portuguese Cove by David Whitzman item
$60

Starting bid

15 Everygreens and blue waters - D.Beaton original framed item
$80

Starting bid

15 Evergreens and blue waters - D.Beaton original framed oil painting

16 x 20 with frame 19.5 x 23.5

16 "By the Lake" by Tom West item
$60

Starting bid

17 Ocean waves signed by Joan Brown framed item
$60

Starting bid

18 - Canada Creek... by Pat Mills item
$50

Starting bid

19 - Kentville Ravine by Pat Mills framed item
$50

Starting bid

#20 Birch reflection by J. Muise item
$60

Starting bid

21 - "In My Dreams" by Leslie Tulloch item
$60

Starting bid

16 x 20 framed 21 x 25

22 Hummingbirds & Hollyhocks by Schnare framed item
$50

Starting bid

23 Along Digby Wharf by G. Samson item
$60

Starting bid

framed 25.5 x 35.5

#24 Halifax by Greg Dean Stewart white frame item
$60

Starting bid

#25 Waves by CWD framed item
$60

Starting bid

#26 Winter Stroll by LeBon original on canvas item
$80

Starting bid

#27 Autumn haze original by lake by L.Hallett framed item
$60

Starting bid

28 River and trees by A Cain framed item
$60

Starting bid

29 - curled up by Ryer framed item
$60

Starting bid

#30 "A New Dawn" by Nela Odarijew item
$60

Starting bid

framed 22.5 x 19

#31 Flowers by Greg Tracey item
$60

Starting bid

framed 23 x 19

#32 BC Scene by Wagner item
$60

Starting bid

#33 autumn birch red dirt road by Dewar item
$70

Starting bid

34 - Crow by Susan Lord original framed item
$20

Starting bid

35 winter birches by water by J Lebrun item
$80

Starting bid

36 flowers and vases by Darcy Enright item
$30

Starting bid

37 Set of 3 on Canvas 20 x 16 item
$140

Starting bid

38 Yarmouth Bar by May Chipman 1969 item
$70

Starting bid

39 green ocean homes by A Schultz framed item
$70

Starting bid

40 leaves come to life 3 frame item
$25

Starting bid

41 "Sitting Outside The Sun Room" by Mike McDonagh 1998 item
$60

Starting bid

42 waterside by Siavert 15 x 18 item
$50

Starting bid

43 "Trapped by Not Lifeless" by Mike McDonagh item
$80

Starting bid

44 Flowers by Imelda Currans item
$60

Starting bid

45 Mill Cove Wharf Nova Scotia item
$60

Starting bid

Russ Harnish in plaid shirt

46 circles acrylic on canvas multi coloured item
$60

Starting bid

47 "Up for Repair" by Frank Boudreau item
$70

Starting bid

48 yellow dory by Cheryl Corkum original framed item
$70

Starting bid

49 Lobster Boat by Janet Stewart item
$70

Starting bid

#50 Beach scene by JMR item
$50

Starting bid

