YOUTUBE LIVESTREAM—Les Muses Chorale Presents: Fauré Requiem/Requiem de Fauré
Livestream access (1 per person)
CA$5
!You do not need to donate to the platform! Ticket to the link of the YouTube Livestream on November 30, 8 pm.
!Vous n'avez pas besoin de faire de don à la plateforme! Billet pour le lien du Livestream YouTube du 30 novembre à 20h.
!You do not need to donate to the platform! Ticket to the link of the YouTube Livestream on November 30, 8 pm.
!Vous n'avez pas besoin de faire de don à la plateforme! Billet pour le lien du Livestream YouTube du 30 novembre à 20h.