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New Books from the College

Ready, Set, Get Healthy! item
Ready, Set, Get Healthy!
$22

Title: Ready, Set, Get Healthy!
Author: Richard Chevalier

Editor: ERPI

Year: 2018
ISBN: 9782761391108

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À vos marques, prêts, santé! item
À vos marques, prêts, santé!
$22

Pour les cours d'éducation physique
Titre : À vos marques, prêts, santé! L'essentiel
Auteur : Richard Chevalier

Éditeur : ERPI

Édition : 2e édition
Année : 2021

ISBN : 9782766108176

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Multidictionnaire de la langue française item
Multidictionnaire de la langue française
$29

Titre : Multidictionnaire de la langue française

Autrice : Marie-Éva de Villers

Éditeur : Éditions Québec Amérique

Édition : 7e édition

Année : 2021
ISBN : 9782764443064

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Les lumières de la raison item
Les lumières de la raison
$12

Titre : Les lumières de la raison - Cultiver l'art d'être rationnel dans un monde qui l'est de moins en moins

Auteur : Joseph Heath
Éditeur : Éditions Fides

Année : 2021
ISBN : 9782762143881

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WORD – FONCTIONS DE BASE avec Microsoft 365 item
WORD – FONCTIONS DE BASE avec Microsoft 365
$40

Titre : WORD – FONCTIONS DE BASE avec Microsoft 365

Autrice : Stella Gardonio
Éditeur : Logitell
Édition : 2e édition

Année : 2019
ISBN : 9782898218316

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La grammaire ciblée item
La grammaire ciblée
$16

Titre : La grammaire ciblée
Autrices : Geneviève Brousseau-Rivest et Nathalie Larose Éditeur : CEC

Année : 2019

ISBN : 9782761795685

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