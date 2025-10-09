Loud N Queer: Toronto Sinophone Queer and Feminist Open Mic (Nov 23)

演员须知：

演员票仅作押金用。如若演出成功完成，我们将会按原支付方式退还演员票价。

每位演员将会有5分钟左右的表演时间 （大约800字文稿）。我们将会在演出前两周提供两次线上读稿会，帮助报名的演员练习和完善表演稿。参与的演员需要参加至少一次读稿会。作为一个酷儿女权开放麦，我们鼓励素人演员来分享自己的体验。请想要报名的演员们认真填写报名问卷，我们会对报名问卷进行筛选，并保留最终演员的决定权。我们将会通过邮件通知演员是否报名成功。