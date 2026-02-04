Laurie Hawkins

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Laurie Hawkins

About this event

Louie's Pizza Kits

Reg Pep/Bacon
$25

Kit includes 1 ball of regular dough, cheese, sauce and pepperoni and bacon toppings.

Reg Veggie
$25

Kit includes 1 ball of regular dough, cheese, sauce and mushroom, tomato, green pepper and onion toppings.

Reg Hawaiian
$25

Kit includes 1 ball of regular dough, cheese, sauce and ham and pineapple toppings.

Reg Pep/Mushroom/Green Peppers
$25

Kit includes 1 ball of regular dough, cheese, sauce and pepperoni, mushroom and green pepper toppings.

GF Pep/Bacon
$30

Kit includes one premade gluten free crust, cheese, sauce, pepperoni and bacon toppings

GF Pep/Bacon
$40

Kit includes two premade gluten free crusts, cheese, sauce, and pepperoni and bacon toppings.

GF Hawaiian
$30

Kit includes one premade gluten free crust, cheese, sauce, and ham and pineapple toppings.

GF Hawaiian
$40

Kit includes two premade gluten free crusts, cheese, sauce, and ham and pineapple toppings.

GF Veggie
$30

Kit includes one premade gluten free crust, cheese, sauce, and mushroom, tomato, onion and green pepper toppings.

GF Veggie
$40

Kit includes two premade gluten free crusts, cheese, sauce, and onion, tomato, green pepper and mushroom toppings.

GF Pep/Mushroom/Green Pepper
$30

Kit includes one premade gluten free crust, cheese, sauce, and pepperoni, mushroom and green pepper toppings.

GF Pep/Mushroom/Green Pepper
$40

Kit includes two premade gluten free crusts, cheese, sauce, and pepperoni, mushroom and green pepper toppings.

Gift card Regular Kit
$25

Redeem for a regular pizza kit

Gift card GF single kit
$30

Redeem for a single gluten free crust kit.

Gift card 2 GF pizza kit
$40

Redeem for 2 gluten free pizza kits

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