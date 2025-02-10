Low Entropy Foundation
Low Entropy Sponsorship 2025
Presenting Sponsor
CA$5,000
"2025 Presenting Sponsor" for Low Entropy Foundation
"2025 Presenting Sponsor" for Low Entropy Foundation
seeMoreDetailsMobile
add
Silver Sponsor
CA$3,000
"2025 Silver Sponsor" for Low Entropy Foundation
"2025 Silver Sponsor" for Low Entropy Foundation
seeMoreDetailsMobile
add
Bronze Sponsor
CA$1,000
"Bronze Sponsor" for one of Low Entropy Foundation's 2025 events.
"Bronze Sponsor" for one of Low Entropy Foundation's 2025 events.
seeMoreDetailsMobile
add
Community Partner
CA$500
"Community Partner" for one of Low Entropy Foundation's 2025 events.
"Community Partner" for one of Low Entropy Foundation's 2025 events.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout