Magrath Minor Hockey Association's Silent Auction 2

22034 TWP RD 61 Magrath

Pressure washer item
CA$1,200

Inverter item
CA$900

Tailgartrz cooler item
CA$310

RME Kailani cooler item
CA$185

Mouthguard item
CA$60

Nike Duffle bag item
CA$31

Cordless tool set item
CA$130

22” Blackstone item
CA$175

Brayden Yager signed jersey item
CA$330

$500 credit toward custom tomahawk item
CA$300

Hurricanes corporate voucher pack item
CA$620

Custom made Wildfireforge knife item
CA$150

Milwaukee grease gun bundle item
CA$350

Milwaukee cut off saw item
CA$90

Hurricanes charcuterie board item
CA$25

Hurricanes charcuterie board item
CA$30

Hurricanes charcuterie board item
CA$26

Hurricanes charcuterie board item
CA$26

Hurricanes ticket voucher x2 item
CA$35

Hurricanes ticket voucher x2 item
CA$35

Hurricanes ticket voucher x2 item
CA$36

Hurricanes ticket voucher x2 item
CA$36

Parts for trucks/Milwaukee item
CA$36

BBQ item
CA$125

