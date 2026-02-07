Giant Steps / À pas de géant

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Giant Steps / À pas de géant

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Marché de la Saint-Valentin -À pas de géant / Valentine’s Day Market – Giant Steps 💝

T-shirt (Petit/Small) item
T-shirt (Petit/Small) item
T-shirt (Petit/Small)
$20

T-shirt sur le thème de la Saint-Valentin – Design réalisé par un participant / Valentine’s Day T-Shirt – Design Created by a Participant

T-shirt (Moyen/Medium) item
T-shirt (Moyen/Medium) item
T-shirt (Moyen/Medium)
$20

T-shirt sur le thème de la Saint-Valentin – Design réalisé par un participant / Valentine’s Day T-Shirt – Design Created by a Participant

T-shirt (Large/Large) item
T-shirt (Large/Large) item
T-shirt (Large/Large)
$20

T-shirt sur le thème de la Saint-Valentin – Design réalisé par un participant / Valentine’s Day T-Shirt – Design Created by a Participant

T-shirt (autre grandeur/other sizes) item
T-shirt (autre grandeur/other sizes) item
T-shirt (autre grandeur/other sizes)
$20

T-shirt sur le thème de la Saint-Valentin – Design réalisé par un participant / Valentine’s Day T-Shirt – Design Created by a Participant

Dessous de verre / Coasters item
Dessous de verre / Coasters
$10

Un dessous de verre sur le thème du cœur / one Heart themed coasters

Fidget item
Fidget
$5

Fidget sur le thème du cœur / Heart themed fidget

Bracelets item
Bracelets
$5

2 Bracelet sur le thème rose et rouge / 2 Pink and red themed braclet

Boucles d’oreilles / Earrings item
Boucles d’oreilles / Earrings
$5

Boucles d’oreilles sur le thème de la Saint-Valentin / Valentin's themed earrings

Bouquet artistique fait main / Handmade Art Bouquet item
Bouquet artistique fait main / Handmade Art Bouquet item
Bouquet artistique fait main / Handmade Art Bouquet
$8

Fleurs artistique fait main avec vase en verre / Artistic handmade flowers with glass vase

Carte de vœux / Greeting card item
Carte de vœux / Greeting card
$2.50

Carte de vœux sur le thème de la Saint-Valentin / Valentine's Day themed greeting card

Savon fait à la main / Handmade Soap item
Savon fait à la main / Handmade Soap
$5

Savon fait à la main - lavande / Handmade lavender soap

Chocolat masion / Homemade chocolate item
Chocolat masion / Homemade chocolate
$2

2 chocolats faits maison /2 homemade choclate

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