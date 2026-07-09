A directional signpost with multiple signs in French stands in the foreground, with a festive outdoor market and decorated trees in the background.
Marché de Noël de Montebello

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Marché de Noël de Montebello

About this event

Marché de Noël de Montebello - Partenariats 2026

545 Rue Notre Dame

Montebello, QC J0V 1L0, Canada

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Partenaire PLATINE - Espace des artisans
$10,000

Le logo du partenaire sera affiché à l'entrée de l'espace réservé aux artisans (église). L'espace sera nommée au nom du partenaire.

Partenaire PLATINE - La grande scène
$10,000

Le logo du partenaire apparaitra sur la scène dédiée aux animations et aux spectacles. La scène sera nommée au nom du partenaire.

Partenaire PLATINE - Espace des enfants
$10,000

Le logo du partenaire sera affiché à l'entrée de l'espace dédié aux enfants (jeux, animations, ect.). L'espace sera nommée au nom du partenaire.

Partenaire OR - présentateur d'un spectacle
$4,000

Le partenaire sera présentateur d'un spectacle. Le logo du partenaire sera affiché sur la scène lors du spectacle.

Partenaire ARGENT - La maison du Père-Noël
$2,500

Le logo du partenaire sera affiché à la maison du Père-Noël.

Partenaire BRONZE
$1,000

Le logo du partenaire sur divers publicités et affichages sur le site de l'événement.

AMIS du Marché de Noël
$500

Le logo du partenaire sur le site de l'événement.

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