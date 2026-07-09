Marché de Noël de Montebello - Partenariats 2026

About this event
Sort by category
Le logo du partenaire sera affiché à l'entrée de l'espace réservé aux artisans (église). L'espace sera nommée au nom du partenaire.
Le logo du partenaire apparaitra sur la scène dédiée aux animations et aux spectacles. La scène sera nommée au nom du partenaire.
Le logo du partenaire sera affiché à l'entrée de l'espace dédié aux enfants (jeux, animations, ect.). L'espace sera nommée au nom du partenaire.
Le partenaire sera présentateur d'un spectacle. Le logo du partenaire sera affiché sur la scène lors du spectacle.
Le logo du partenaire sera affiché à la maison du Père-Noël.
Le logo du partenaire sur divers publicités et affichages sur le site de l'événement.
Le logo du partenaire sur le site de l'événement.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!