MARCHE SP COMMANDITES EXCLUSIVES/MS WALK SPONSORSHIP OPPORTUNITIES 2026

2900 Rue Lake

Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2P1, Canada

Niveau de commandite Or/Gold Sponsor
$1,000

Signalisation exclusive sur le parcours et dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site, poste dédié sur les médias sociaux, mention lors de l'événement et espace dans la zone de fetes/Exclusive Signage with logo on course and in Hero Alley, on-site branding, social media post, mention at event and space in the Party Zone

Niveau de commandite Argent/Silver Sponsor
$500

Enseigne dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site, poste dédié sur les médias sociaux et mention lors de l'événement /Signage with logo in Hero Alley, on-site branding, social media post and mention at event

Niveau de commandite Bronze/Bronze Sponsor
$250

Signalisation exclusive dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site et poste dédié sur les médias sociaux/ Signage with logo in Hero Alley, on-site branding and social media post

Commanditaire de la collation/Snack Sponsor
$1,000

Bénévole de l'entreprise présent à la station de collation le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur un panneau d’affichage/Company volunteer present at the snack station on event day, Company logo on signage

Commanditaire de la station d'eau /Water Station Sponsor
$1,000

Bénévole de l'entreprise présent au poste d'eau le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur un panneau d’affichage au poste d'eau le jour de l'événement./Company volunteer present at the water station on event day, Company logo on signage at the water station on event day

Pancarte personnalisée /Personalized Sign
$200

Pancarte personnalisée dans l'Allée des Héros/Personalized sign in Hero Alley

