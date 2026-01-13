MARCHE SP COMMANDITES EXCLUSIVES/MS WALK SPONSORSHIP OPPORTUNITIES 2026

Hosted by
Signalisation exclusive sur le parcours et dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site, poste dédié sur les médias sociaux, mention lors de l'événement et espace dans la zone de fetes/Exclusive Signage with logo on course and in Hero Alley, on-site branding, social media post, mention at event and space in the Party Zone
Enseigne dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site, poste dédié sur les médias sociaux et mention lors de l'événement /Signage with logo in Hero Alley, on-site branding, social media post and mention at event
Signalisation exclusive dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site et poste dédié sur les médias sociaux/ Signage with logo in Hero Alley, on-site branding and social media post
Bénévole de l'entreprise présent à la station de collation le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur un panneau d’affichage/Company volunteer present at the snack station on event day, Company logo on signage
Bénévole de l'entreprise présent au poste d'eau le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur un panneau d’affichage au poste d'eau le jour de l'événement./Company volunteer present at the water station on event day, Company logo on signage at the water station on event day
Pancarte personnalisée dans l'Allée des Héros/Personalized sign in Hero Alley
