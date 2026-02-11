First United Church, Salmon Arm

First United Church, Salmon Arm

Market Cart Feb. 2026

Macarons
$16

Package of 4

Bakewell Tarts
$12

Package of 6

Full Size Chocolate or Vanilla Cupcakes
$12

Package of 4

Brownies
$12

Package of 4

Savoury Shortbread
$12

Package of 6

Lemon & Fresh Dill Salad Dressing
$12

8 ounces - Jenny's recipe!

Parmesan & Provolone Puff Pastry Twists
$6

Package of 4

Mushroom Puffs
$6

Package of 3

Beer, Cider & Cocktail
$7

Each

Wine
$9

8 ounces

Bottle of Wine
$32

Red or White

Soft drinks
$2

Diet Gingerale, Coke & The Open Chair Mocktail

Meatballs in Pomodoro Sauce
$18

Serves 4


GLUTEN FREE - Meatballs in Pomodoro Sauce
$20

Serves 4


Cannelloni in Alfredo Sauce with Lemon
$18

Vegetarian - Serves 2


GLUTEN FREE - Cannelloni in Alfredo Sauce with Lemon
$20

Vegetarian - Serves 2


Macaroni & Cheese
$18

Vegetarian - Serves 2


GLUTEN FREE - Macaroni & Cheese
$20

Vegetarian - Serves 2


Beef Enchiladas
$18

Serves 2


GLUTEN FREE - Beef Enchiladas
$20

Serves 2


Liquor Basket
$130

Auction Item

Pizza Party for 20
$400

Auction Item

Rustic Italian Feast
$590

Auction Item

Long Table Dinner
$99

Single ticket

Long Table Dinner
$175

For 2 People

