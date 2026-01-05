Marvin on the Rock 2026

About this event
Espace réservé pour 12 invité·e·s avec emplacement privilégié au parterre.
Inclut 2 participations au spectacle pour votre équipe.
L’expérience ultime pour celles et ceux qui veulent vivre la soirée…et monter sur scène.
Table de 10 avec emplacement privilégié au parterre.
Accès complet à la soirée : cocktail, souper et spectacle.
Pour recevoir vos invité·e·s avec distinction et maximiser l’expérience.
Une table réservée pour 6 invité·e·s au parterre.
Cocktail, souper et spectacle inclus.
L’option parfaite pour partager l’expérience avec vos proches ou votre équipe, dans une ambiance vibrante.
Une place assise au parterre, à une table, pour vivre la soirée au plus près de l’action.
Inclut le cocktail d’accueil, le souper et le spectacle.
Idéal pour réseauter et faire partie du mouvement.
Pensé pour la relève philanthropique et les leaders de demain.
Accès complet à la soirée : cocktail d’accueil, souper et spectacle.
Place debout au parterre ou au balcon.
Une occasion privilégiée de vivre l’expérience Marvin on the Rock au cœur de l’énergie.
