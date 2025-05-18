eventClosed

Massassaga-Rednersville Public School's Silent Auction

1115 County Rd 3 & R.R. 1, 1115 County Rd 3, Belleville, ON K8N 4Z1, Canada

$300 Gift Certificate for Photo Session item
$300 Gift Certificate for Photo Session
CA$35

Family or couples session gift certificate. 1 hour session | includes a minimum of 35 photos by With The Wild Flowers Valued at: $300. Donated by by With The Wild Flowers
$100 County Arts Lab Gift Certificate
CA$15

$100 County Arts Lab Gift Certificate. Donated by: Prince Edward County Arts Council
$500 DIBBITS Gift Certificate
CA$55

$500 DIBBITS Gift Certificate. Donated by Dibbits
$100 Stillus Distillery Certificate
CA$15

Stillus Distillery experience certificate for two which includes tasting, food and cocktails, Valued at: $100. Donated by Stillus
$100 Electrical Services Gift Certificate
CA$15

$100 Bright & Early Electrical Services Gift Certificate. Can be applied to any electrical work. Donated by Bright & Early Electrical Services
$300 Norman Hardie Winery & Vineyard Certificate
CA$35

Norman Hardie certificate for a curated winery tour and wine tasting for 4 guests. This certificate does not expire and can be redeemed by the winner at any time. Valued at: $300. Donated by Norman Hardie Winery
$100 Karlo Estates Five Flight Tasting Certificate
CA$15

$100 Karlo Estates Five Flight Tasting Certificate for up to 4 people. Donated by Karlo Estates
$1164 Karlo Estates Gold Medal Wine Tasting
CA$125

Karlo Estates Gold Medal Wine Tasting for up to 12 people. Vinter’s Tasting, wine etiquette with food pairing to engage all senses. Enjoy award winning wines exclusively sold to high end restaurants and private clients. Full portolio tasting, vineyard and production tour, photo ops, wine by the glass enjoyed with whole food, plant-based, gluten free charcuterie followed by consultation. Valued at: $1164. Donated by Karlo Estates.
PYO Strawberries Gift Certificate
CA$6

Gift Certificate for 6 x 1 litres PYO Strawberries at Campbell's Orchards. Valued at: $38. Donated by Campbell's Orchards.
PYO Strawberries Gift Certificate (Copy)
CA$6

Gift Certificate for 6 x 1 litres PYO Strawberries at Campbell's Orchards. Valued at: $38. Donated by Campbell's Orchards.
$20 Gift Certificate
CA$4

$20 Gift Certificate. Donated by: The Wandering Albatross - Bloomfield's Indie Bookshop.
Rosehall Run Wine - 2 Pack
CA$8

Rosehall Run Vineyards 2019 Cabernet Merlot & 2021 Indigo Sparkling. Valued at: $45. Donated by Rosehall Run Vineyards.
Rosehall Run Wine - 2 Pack
CA$8

Rosehall Run Vineyards 2019 Cabernet Merlot & 2021 Indigo Sparkling. Valued at: $45. Donated by Rosehall Run Vineyards.
Rosehall Run Wine - 2 Pack
CA$8

Rosehall Run Vineyards 2021 Indigo Sparkling Wine x 2. Valued at: $40. Donated by Rosehall Run Vineyards.
Rosehall Run Wine - 2 Pack
CA$10

Rosehall Run Vineyards 2019 Cabernet Merlot x 2. Valued at: $50. Donated by Rosehall Run Vineyards.
Rosehall Run Wine - 4 Pack
CA$14

Rosehall Run Vineyards 2019 Cabernet Merlot x 2 and 2021 Indigo Sparkling Wine x 2. Valued at: $90. Donated by Rosehall Run Vineyards.
Royal Canin Health Nutrition Dog Food
CA$25

Royal Canin Health Nutrition Dog Food, 14kg. Valued at: $151. For medium/large size dogs. Veterinary exclusive formula for dental health. Can be used as a dental treat. Donated by: Sylvester Veterinary Housecall Services
Picton Bay Hideaway Certificate
CA$15

$100 Picton Bay Hideaway Airbnb Stay Gift Certificate. Valid for a single stay of two nights or more. Donated by: Picton Bay Hideaway.
Picton Bay Hideaway Certificate
CA$15

$100 Picton Bay Hideaway Airbnb Stay Gift Certificate. Valid for a single stay of two nights or more. Donated by: Picton Bay Hideaway.
Picton Bay Hideaway Certificate
CA$15

$100 Picton Bay Hideaway Airbnb Stay Gift Certificate. Valid for a single stay of two nights or more. Donated by: Picton Bay Hideaway.
Picton Bay Hideaway Certificate
CA$15

$100 Picton Bay Hideaway Airbnb Stay Gift Certificate. Valid for a single stay of two nights or more. Donated by: Picton Bay Hideaway.
Picton Bay Hideaway Certificate
CA$15

$100 Picton Bay Hideaway Airbnb Stay Gift Certificate. Valid for a single stay of two nights or more. Donated by: Picton Bay Hideaway.
Picton Bay Hideaway Certificate
CA$15

$100 Picton Bay Hideaway Airbnb Stay Gift Certificate. Valid for a single stay of two nights or more. Donated by: Picton Bay Hideaway.
$65 Frank & Beanz Gift Set
CA$10

Knitted wire flower set + gift certificate for one custom knitted wire name or word. Valued at: $65. Donated by Frank & Beanz
Evolve Wellness Studio Class Pass
CA$25

One month unlimited class pass at Evolve Wellness Studio. Valued at: $150. Donated by Evolve Wellness Studio.
Basshaunt Cabin Gift Certificate
CA$35

$150 Gift Certificate. Can be used when booking a two night stay. Donated by: The Basshaunt Cabin
Huff Estates Wine & T-Shirt
CA$10

Huff Estates Day Tripping Riesling (1 bottle) + Getaway Rosé (1 bottle). Size S T-shirt. Valued at: $65. Donated by Huff Estates.
Mass-Red Hoodie
CA$7

Mass-Red Hoodie, Adult Size S. Valued at: $50. Donated by Meoyto Handmade - Melissa McComiskey
Small Scale Bread Gift Set + Gift Card
CA$15

$50 Small Scale Bread Gift Card, Canvas Tote, Coffee Beans, Chili Miso Oil, Organic Maple Syrup. Valued at: $137. Donated by Small Scale Bread
$50 Connon Nurseries Gift Card
CA$8

$50 Connon Nurseries gift card. Donated by Connon Nurseries.
Oxygen Yoga & Fitness Gift Certificate
CA$35

Oxygen Yoga & Fitness Gift Certificate. Valued at: $225 One Month Prepaid membership. Hot Yoga and Fitness Classes. Donated by: Oxygen Yoga & Fitness.
Twisted Tea Party Pack
CA$6

Twisted Tea Party Pack (12 cans x 355 ml). Valued at: $30. Donated by Moosehead Breweries
Moosehead Lager 12 Pack
CA$6

Moosehead Lager Pack (12 cans x 355 ml). Valued at: $30. Donated by Moosehead Breweries.
Moosehead Grapefruit Radler 12 Pack
CA$6

Moosehead Grapefruit Radler (12 cans x 355 ml). Valued at: $30. Donated by Moosehead Breweries.
The Renaissance Farm Jumbleberry Jam
CA$3

The Renaissance Farm Artisanal Jumbleberry Jam (2 jars x 125 ml). Valued at: $13. Donated by The Renaissance Farm.
"Carrying Place" Scented Candle Bowl
CA$12

The County Candle "Carrying Place" scented candle bowl, 26oz. Valued at: $75. Donated by The County Candle.
$50 Farmhouse Eats Gift Certificate
CA$8

$50 Farmhouse Eats Gift Certificate. Donated by Farmhouse Eats
The Cardinal Farmhouse Gift Pack + Gift Card
CA$8

The Cardinal Farmhouse Vintage Coastal Print (8x10), Watercolour Greeting Card + $25 Gift Card. Valued at: $50. Donated by The Cardinal House.
Everyday Care Essentials Gift Basket
CA$15

The Everyday Care Essentials Gift Basket. Valued at: $100. Donated by Procter & Gamble and Geeze. Includes: Always Maxi Pads, Always Discreet Pads, Gain laundry capsules, Febreze Small Spaces air freshener, Herbal Essences hair oil mist, Oral B floss, Pantene hair treatment, Old Spice pomade, Gillette shaving cream.
5/6V Backyard Adventure Pack
CA$45

5/6V Backyard Adventure Pack. Valued at:$225. Donated by 5/6V Students. Includes: KTX Bean bag toss game, KTX play parachute, Agua ball, Aqua lacrosse set, Banana Boat sun screen SPF 50, Bocce ball set, Butterfly kite, Kettle Chips, Bubble blaster, Mini ball 3 pack, Water blaster x 2, Small work light, Frisbee, Small toys x 2, Sidewalk chalk x 2, Lettuce seeds packet, Freezies, Reusable water bombs, Water balloons x 2, Glow bracelets x 2, Bonfire skewers, Bubble wand.
3N Basket: Bestie Bash Bundle + Gift Card
CA$45

Bestie Bash: Sleepover & Games with Friends. Donated by 3N Students. Valued at: $260. Contains: Plush throw x 3, Flower cushion, Overnight bag, 100 Glow-sticks, Flashlight, Nerds, Coffee Crisp, Starburst x 2, Ice pop molds, Hand sanitizer, Popcorn Kernels, White Cheddar Seasoning, Microwave Popcorn Popper, $30 Pizza Pizza gift card, Yahtzee, Taco Cat Goat Cheese Pizza, Twist & Turn, Scoot Home, The Game of Life JR, Crayola Art Case, Glow stick Set, UNO Flip, Face Paint Crayons, Chicago mix popcorn, Cow chips
KA Basket #1: Sun & Sand Beach Bundle
CA$45

KA Basket: Sun & Sand Beach Bundle. Donated by KA Students. Valued at: $350. Contains: Bogg Beach Bag, Beach Towel x 5, Divided Serving Tray, Beach Ball inflatables x 5, Kite, Splash n Slide sprinkler park, Spider-Man Pool Float, Tropical Palms Float, Beach Blanket, UNO Splash, Sand Toy Set x 3
KA Basket #2: Beach Essentials
CA$4

Donated by KA Students. Valued at: $25. Contains: Beach Cooler Bag, Hooded beach towel, Beach towel, Sand toys x 2, Sand shovel, Water toy x 2, Kite.
KA Basket #3: Beach Essentials
CA$4

Donated by KA Students. Valued at: $25. Contains: Beach Cooler Bag, Hooded beach towel, Beach towel, Sand toys x 2, Sand shovel, Water toy x 2, Kite.
1/2T Basket: Pure Indulgence Spa Kit
CA$25

Donated by: 1/2T Students. Valued at: $160. Includes: Dr. Teal Epsom salt, Facial massage tool, Mini spa rollers, Eye mask, Body scrubber, Cleanse collection set, Body & Hair mist set, Shower Gel & Bubble bath set, Face mask x 5, Bath sponges x 7, Bath Bomb set x 3, Small pouch, Headband x 2, Candle x 4, Gel eye mask, Pink nail polish, Nail stickers.
SK/1 Basket: Creative Kids Arts & Crafts Kit
CA$35

Donated by: SK/1 Students. Valued at: $250. Includes: $25 Michael’s Gift Card, Art Easel Studio Set, Craft Kit x 2, Coloured pencils 72 pc, Craft Supplies carrying case, Beads & molds, Dual ended markers 24 pc, Crayola washable markers 15 pc, Colour change markers 6 pc, Crayons modeling clay, Crayons surprise ball, Crayola window writers, Crayola Colourwhirls, Colouring paper roll, Notebook, Oil pastels 26 pc, MontMarte modelling clay.
2/3Y Basket: Paw-some Goodies Basket
CA$35

Donated by 2/3Y Students. Valued at: $270 Includes: Feeding bowl set, Food storage bin, Hills prescription diet soft baked treats, Royal canin can x 2, Toothpaste and toothbrush, Vetonquinol care shampoo, Milkbone treats x 2, Purina bacon treats, Cesar small pet food, Dog Puzzle toys, Tricky Treat Ball, Dog Brick puzzle, Ball launcher, Lint roller x 2, Dog toy x 3, Wahl shampoo, Beef sprinkles food topper, Nerf dog super scent toy, Sprinkler fun mat.
4/5B Poppin’ Movie Night Basket + Gift Card
CA$25

Poppin’ Movie Night Basket. Donated by 4/5B Students. Valued at: $130. Includes: $25 cineplex gift card, Popcorn bag 300g, Caramel popcorn, Twizzlers x 2, Nibs, Sour patch kids, Nerds, Skittles, Jumbo skittles bag, Cotton candy, Kernels cheddar seasoning, Nordic Ware Microwave quick popper, Popco silicone popcorn popper, Boylan root beer 4 pack, Compliments popping corn, Popcorn serving bowl, Butter lovers popcorn x 2.
Beer Glasses & Patio Umbrella
CA$5

6 Madri Exceptional beer glasses and a purple Hop Valley patio umbrella. Donated by: Legendz

