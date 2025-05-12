📚 Maths & Science Tuition – $24 for 8 Lessons

🗓️ Every Friday|6:00 PM – 9:00 PM ✅ Join at the beginning of any month! ENGLISH Struggling with numbers or science concepts? We've got your back! Our small-group classes help school-aged children and youth improve their skills and confidence in Math and Science. ✔️ Only $24 for 8 weekly sessions 👩‍🏫 Led by supportive, experienced tutors 📘 Aligned with school curriculum 🌍 Open to all backgrounds and learning levels 📍 Learn in a friendly, inclusive environment where questions are welcome and growth is celebrated! FRANÇAIS Des difficultés en maths ou en sciences ? Nous sommes là pour vous aider ! Nos cours en petits groupes aident les enfants et les jeunes à renforcer leurs compétences et leur confiance. ✔️ Seulement 24 $ pour 8 séances hebdomadaires 👩‍🏫 Encadrés par des tuteurs expérimentés et bienveillants 📘 En lien avec le programme scolaire 🌍 Ouvert à tous les niveaux et à toutes les origines 📍 Apprenez dans un environnement chaleureux et inclusif où chaque progrès compte !

