East Carling Home & School Association

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About this event

May and June PIZZA LUNCH

May 19th Pizza (Double slice)
$5
Available until May 15

2 slices of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

May 26th Pizza (Double slice)
$5
Available until May 22

2 slices of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 2nd Pizza (Double slice)
$5
Available until May 29

2 slices of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 9th Pizza (Double slice)
$5
Available until Jun 5

2 slices of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 16th Pizza (Double slice)
$5
Available until Jun 12

2 slices of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 23rd Pizza (Double slice)
$5
Available until Jun 19

2 slices of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

May 19th Pizza (Single slice)
$3.50
Available until May 15

1 slice of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

May 26th Pizza (Single slice)
$3.50
Available until May 22

1 slice of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 2nd Pizza (Single slice)
$3.50
Available until May 29

1 slice of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 9th Pizza (Single slice)
$3.50
Available until Jun 5

1 slice of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 16th Pizza (Single slice)
$3.50
Available until Jun 12

1 slice of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

June 23rd Pizza (Single slice)
$3.50
Available until Jun 19

1 slice of Gino's pepperoni or cheese pizza delivered at first nutrition break.

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