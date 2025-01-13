MDJ Fundraiser with Pups&Yoga

💙 This ticket bundle includes 1 adults ticket and 1 youth ticket for members of Big Brothers and Big Sisters of West Island. MDJ has partnered with Big Brothers Big Sisters of West Island to create a special experience where mentors and youth can share the fun together! Join us for a heartwarming session of yoga and puppy cuddles in a welcoming and friendly atmosphere. *** 💙 Ce billet inclut 1 entrée adulte et 1 entrée jeune pour les membres de Grand Frères Grand Sœurs de L'Ouest de l'Île. Maison des Jeunes de Pierrefonds avons collaboré avec Grand Frères Grand Sœurs de L'Ouest de l'Île pour offrir aux mentors et aux jeunes une expérience unique : un moment de bien-être et de câlins avec d'adorables chiots. Rejoignez-nous pour partager la joie et renforcer les liens dans une ambience chaleureuse et amicale!

