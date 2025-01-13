MDJ Fundraiser with Pups&Yoga

Treat yourself to a relaxing yoga session followed by cuddles with adorable puppies!
Perfect for self-care and supporting a great cause. Your ticket helps fund programs for the youth at MDJ Pierrefonds.
***
Offrez-vous une séance de yoga relaxante suivie de câlins avec d’adorables chiots !
Parfait pour prendre soin de vous tout en soutenant une belle cause. Votre billet contribue à financer des programmes pour les jeunes de MDJ Pierrefonds.
***
REDUCED Sponsor a Youth / Parrainez un Jeune
$20
Pay it forward by sponsoring a ticket for a deserving youth to attend the event.
Your generosity gives a young person the chance to experience the joy of yoga and puppy cuddles, while also supporting MDJ Pierrefonds. 💖
***
Offrez un geste généreux en parrainant un billet pour un jeune méritant afin qu’il puisse participer à l’événement.
Votre générosité permet à un jeune de vivre la joie d’une séance de yoga et de câlins avec des chiots, tout en soutenant MDJ Pierrefonds. 💖
***
REDUCED 💙 BBBS Member Special Bundle
$50
This is a group ticket, it includes 2 tickets
💙 This ticket bundle includes 1 adults ticket and 1 youth ticket for members of Big Brothers and Big Sisters of West Island.
MDJ has partnered with Big Brothers Big Sisters of West Island to create a special experience where mentors and youth can share the fun together!
Join us for a heartwarming session of yoga and puppy cuddles in a welcoming and friendly atmosphere.
***
💙 Ce billet inclut 1 entrée adulte et 1 entrée jeune pour les membres de Grand Frères Grand Sœurs de L'Ouest de l'Île.
Maison des Jeunes de Pierrefonds avons collaboré avec Grand Frères Grand Sœurs de L'Ouest de l'Île pour offrir aux mentors et aux jeunes une expérience unique : un moment de bien-être et de câlins avec d'adorables chiots.
Rejoignez-nous pour partager la joie et renforcer les liens dans une ambience chaleureuse et amicale!
***
