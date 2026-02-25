<p>Meditating with art - An immersive experience at MUMAQ</p>

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About this event
Enjoy a guided meditation session at MUMAQ, led by Vincent Arseneau, mindfulness guide-animator and art historian.
*** Ticket includes privileged entry to the Museum, meditation session, tea service.
Enjoy a guided meditation session at MUMAQ, led by Vincent Arseneau, mindfulness guide-animator and art historian.
*** Ticket includes privileged entry to the Museum, meditation session, tea service, a $50 tax receipt, subscription to our exclusive event invitation lists.
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