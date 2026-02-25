Fondation MUMAQ (Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec)

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Fondation MUMAQ (Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec)

About this event

<p>Meditating with art - An immersive experience at MUMAQ</p>

615 Av. Sainte-Croix

Saint-Laurent, QC H4L 3X6, Canada

General Admission
$25

Enjoy a guided meditation session at MUMAQ, led by Vincent Arseneau, mindfulness guide-animator and art historian.

*** Ticket includes privileged entry to the Museum, meditation session, tea service.

Museum Friend Admission (*$50 tax receipt)
$75

Enjoy a guided meditation session at MUMAQ, led by Vincent Arseneau, mindfulness guide-animator and art historian.

*** Ticket includes privileged entry to the Museum, meditation session, tea service, a $50 tax receipt, subscription to our exclusive event invitation lists.

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