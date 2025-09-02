Members-Only Party

🎵 Fan
CA$1.66

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

  • Access to community, early updates
FAMily
CA$12.50

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

  • Bonus content, early listen access
Supporter
CA$25

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

  • Eligible for “Founder Drop” perks
Tribe
CA$50

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

  • Priority Founder Drop access
Partner
CA$83.33

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

  • Guaranteed 1 Founder Unit per drop, VIP treatment
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing