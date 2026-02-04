Membership 2026-2027

[1er avril 2026 au 31 mars 2027] --------- Le membre actif est un artiste professionnel ou un professionnel des arts intéressé à l’art imprimé qui souhaite s’impliquer dans le mandat et les activités d’Arprim. Un artiste en voie de professionnalisation peut devenir membre actif sur sélection du CA. Le membre actif a droit de vote lors des assemblées et peut siéger sur le CA. --------- Si vous devenez membre actif pour la première fois, veuillez nous faire parvenir votre CV et un lien vers votre site web ou votre portfolio en ligne, s'il y a lieu, à [email protected] --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage: de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.