Membership 2026-2027

[1er avril 2026 au 31 mars 2027] --------- Le membre actif est un artiste professionnel ou un professionnel des arts intéressé à l’art imprimé qui souhaite s’impliquer dans le mandat et les activités d’Arprim. Un artiste en voie de professionnalisation peut devenir membre actif sur sélection du CA. Le membre actif a droit de vote lors des assemblées et peut siéger sur le CA. --------- Si vous devenez membre actif pour la première fois, veuillez nous faire parvenir votre CV et un lien vers votre site web ou votre portfolio en ligne, s'il y a lieu, à [email protected] --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage: de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
[1er avril 2026 au 31 mars 2028.] Pour la période de 2025-2026 à 2026-2027. --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage : de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
[1er avril 2026 au 31 mars 2027.] --------- Le membre actif étudiant détient les mêmes privilèges que le membre actif. Lors de son inscription, il doit fournir une preuve valide de son statut. Les documents sont à envoyer à [email protected] --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage : de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
[1er avril 2026 au 31 mars 2027.] --------- Le membre de soutien est un individu ou une personne morale qui s’intéresse aux arts imprimés et qui souhaite soutenir le mandat d’Arprim par une contribution financière. Il a droit de parole lors des assemblées, mais n’a pas le droit de vote. --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage: de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
