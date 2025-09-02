Adhésion à l'OBNL Les Allumettes Proches Aidantes

Le(la) soussigné(e) demande d’être admis(e) comme membre de Les Allumettes PROCHES AIDANTES (la « personne morale »).

Si cette demande d’adhésion est acceptée, le(la) soussigné(e) s’engage à observer et à être lié(e) par les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires, règlements et règles de la personne morale et à acquitter ses contributions régulières et spéciales.





Le(la) soussigné(e) autorise par les présentes son représentant(e) officiel(le) à agir en son nom, avec droit de vote, lors des assemblées générales annuelles et spéciales des membres de l’organisme (uniquement si l’adhésion est faite au nom d’une personne morale ou d’une société).



