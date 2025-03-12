Membership 2025-2026

Membre actif 1 an
CA$30
[1er avril 2025 au 31 mars 2026] --------- Le membre actif est un artiste professionnel ou un professionnel des arts intéressé à l’art imprimé qui souhaite s’impliquer dans le mandat et les activités d’Arprim. Un artiste en voie de professionnalisation peut devenir membre actif sur sélection du CA. Le membre actif a droit de vote lors des assemblées et peut siéger sur le CA. --------- Si vous devenez membre actif pour la première fois, veuillez nous faire parvenir votre CV et un lien vers votre site web ou votre portfolio en ligne, s'il y a lieu, à [email protected]
Membre actif 1 an (tarif solidaire)
CA$35
[1er avril 2025 au 31 mars 2026] --------- Le membre actif est un artiste professionnel ou un professionnel des arts intéressé à l’art imprimé qui souhaite s’impliquer dans le mandat et les activités d’Arprim. Un artiste en voie de professionnalisation peut devenir membre actif sur sélection du CA. Le membre actif a droit de vote lors des assemblées et peut siéger sur le CA. --------- Si vous devenez membre actif pour la première fois, veuillez nous faire parvenir votre CV et un lien vers votre site web ou votre portfolio en ligne, s'il y a lieu, à [email protected] --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage: de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
Membre actif 2 ans
CA$50
[1er avril 2025 au 31 mars 2027.] Pour la période de 2025-2026 à 2026-2027.
Membre actif 2 ans (tarif solidaire)
CA$55
[1er avril 2025 au 31 mars 2027.] Pour la période de 2025-2026 à 2026-2027. --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage : de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
Membre actif étudiant 1 an
CA$20
[1er avril 2025 au 31 mars 2026.] --------- Le membre actif étudiant détient les mêmes privilèges que le membre actif. Lors de son inscription, il doit fournir une preuve valide de son statut. Les documents sont à envoyer à [email protected]
Membre actif étudiant 1 an (tarif solidaire)
CA$25
[1er avril 2025 au 31 mars 2026.] --------- Le membre actif étudiant détient les mêmes privilèges que le membre actif. Lors de son inscription, il doit fournir une preuve valide de son statut. Les documents sont à envoyer à [email protected] --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage : de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
Membre de soutien 1 an
CA$30
[1er avril 2025 au 31 mars 2026.] --------- Le membre de soutien est un individu ou une personne morale qui s’intéresse aux arts imprimés et qui souhaite soutenir le mandat d’Arprim par une contribution financière. Il a droit de parole lors des assemblées, mais n’a pas le droit de vote.
Membre de soutien 1 an (tarif solidaire)
CA$35
[1er avril 2025 au 31 mars 2026.] --------- Le membre de soutien est un individu ou une personne morale qui s’intéresse aux arts imprimés et qui souhaite soutenir le mandat d’Arprim par une contribution financière. Il a droit de parole lors des assemblées, mais n’a pas le droit de vote. --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage: de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
