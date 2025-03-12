Membership 2025-2026

[1er avril 2025 au 31 mars 2026.] --------- Le membre de soutien est un individu ou une personne morale qui s’intéresse aux arts imprimés et qui souhaite soutenir le mandat d’Arprim par une contribution financière. Il a droit de parole lors des assemblées, mais n’a pas le droit de vote. --------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage: de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.

