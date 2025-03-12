Membership 2025-2026

[1er avril 2025 au 31 mars 2026] --------- Le membre actif est un artiste professionnel ou un professionnel des arts intéressé à l’art imprimé qui souhaite s’impliquer dans le mandat et les activités d’Arprim. Un artiste en voie de professionnalisation peut devenir membre actif sur sélection du CA. Le membre actif a droit de vote lors des assemblées et peut siéger sur le CA. --------- Si vous devenez membre actif pour la première fois, veuillez nous faire parvenir votre CV et un lien vers votre site web ou votre portfolio en ligne, s'il y a lieu, à [email protected]
--------- Dans un souci d’équité, vous avez la possibilité d’ajouter une cotisation solidaire, qui permet davantage: de soutenir le développement d’Arprim; de permettre de maintenir ses opérations; d'accueillir des artistes; de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés; de proposer une programmation riche et audacieuse; et de continuer à rendre l’art imprimé actuel accessible à tous.
