Devenez membre de Mycosphaera

Pour les mycologues confirmés et professionnels



Destiné aux mycologues expérimentés, aux curieux souhaitant faire progresser leurs connaissances, ainsi qu'aux chercheurs et professionnels du domaine. Accédez à nos outils scientifiques avancés et participez activement à la construction collective du savoir mycologique québécois. Rejoignez une communauté engagée dans la recherche citoyenne et contribuez concrètement à l'avancement des connaissances sur la biodiversité fongique.



Inclut : Droit de vote, tout du membership régulier + accès exclusif au portail mycologique collaboratif, à la communauté mycologique de Mycosphaera via SLACK, wiki mycologique participatif, formulaires d'inventaire standardisés, protocoles de fungarium, possibilité de participation aux projets d'inventaire mycologiques et réseautage professionnel avec nos experts.