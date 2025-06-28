Devenez membre de Mycosphaera

Valid for one year
Pour les passionnés et curieux de la mycologie
Supportez notre mission fongique ! Ce membership vous donne accès à notre infolettre (en construction) avec les dernières découvertes. C'est aussi une reconnaissance de base pour soutenir notre mission scientifique et éducative qui nous permettra de réaliser des projets concrets pour la préservation et l'étude des champignons.
Parfait pour commencer votre aventure mycologique ou approfondir vos connaissances de base.
Inclut : Droit de vote, infolettre (à venir), participations bénévoles aux projets de Mycosphaera
Pour les mycologues confirmés et professionnels
Destiné aux mycologues expérimentés, aux curieux souhaitant faire progresser leurs connaissances, ainsi qu'aux chercheurs et professionnels du domaine. Accédez à nos outils scientifiques avancés et participez activement à la construction collective du savoir mycologique québécois. Rejoignez une communauté engagée dans la recherche citoyenne et contribuez concrètement à l'avancement des connaissances sur la biodiversité fongique.
Inclut : Droit de vote, tout du membership régulier + accès exclusif au portail mycologique collaboratif, à la communauté mycologique de Mycosphaera via SLACK, wiki mycologique participatif, formulaires d'inventaire standardisés, protocoles de fungarium, possibilité de participation aux projets d'inventaire mycologiques et réseautage professionnel avec nos experts.
Pour les associations étudiantes
Encourageons la relève scientifique ! Accès à nos mentors, stages et projets étudiants, formations spécialisées, et soutien pour vos initiatives mycologiques. Investissons ensemble dans l'avenir de la mycologie québécoise.
Inclut : Droit de vote, mentorat, opportunités de stages, formations spécialisées, soutien aux initiatives.
Pour les cercles et clubs de mycologie
Réseau solidaire entre organisations mycologiques ! Partage d'expertise, organisation d'événements conjoints, échange de ressources pédagogiques et renforcement de la communauté mycologique à travers le Québec et la francophonie.
Inclut : Droit de vote, échanges inter-clubs, événements conjoints, projets d'inventaire conjoints, accès à la plateforme de séquençage génétique (à venir), partage de ressources, formation de formateurs, visibilité dans notre infolettre (à venir)
Pour les organismes à but non lucratif
Partenariat privilégié pour les OBNL partageant nos valeurs environnementales. Collaboration sur des projets communs, partage de ressources, et visibilité mutuelle lors d'événements. Amplifions ensemble notre impact pour la conservation des écosystèmes forestiers.
Inclut : Droit de vote, collaboration sur projets, visibilité croisée, accès à nos experts, visibilité dans notre infolettre (à venir)
Pour les entreprises spécialisées en mycologie
Reconnaissance de votre expertise et création de synergies dans l'écosystème mycologique québécois. Accès à notre réseau professionnel, opportunités de collaboration recherche-industrie, et plateforme (à venir) pour partager vos innovations. Tarif préférentiel pour les entreprises de notre secteur. Accès à notre portail de réseautage (à venir).
Inclut : Droit de vote, réseautage, collaborations R&D, visibilité professionnelle, co-candidature à des subventions gouvernementales, visibilité dans notre infolettre (à venir)
Pour les entreprises de tous secteurs
Démontrez votre engagement environnemental en soutenant la recherche mycologique et la préservation des écosystèmes forestiers. Visibilité comme partenaire responsable, accès à nos recherches pour vos projets durables.
Inclut : Droit de vote, visibilité partenaire, accès aux recherches, visibilité dans notre infolettre (à venir)
