Mentorat Clinique et Croissance Professionnelle

Parcours de Croissance Professionnelle – Programme 3 Rencontres

Tarif : 1 200 $

Total : 6 heures (3 x 2 heures)

Objectifs :

T’accompagner dans une démarche structurée pour définir, clarifier et solidifier ton identité professionnelle. Ta marque thérapeutique

Établir une vision claire et alignée de la pratique que tu souhaites bâtir, tant sur le plan clinique que personnel.

Identifier tes forces, tes angles morts et les compétences à consolider pour évoluer avec assurance.

Développer un plan stratégique concret et réaliste pour ta croissance professionnelle et/ou entrepreneuriale.

Optimiser ton organisation, ta communication thérapeutique et ta capacité à gérer tes cas avec confiance.

T’aider à bâtir une réputation forte et cohérente avec tes valeurs et ton style thérapeutique unique.