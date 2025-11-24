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Viviane Cyr

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Mentorat Clinique et Croissance Professionnelle

Bilan Professionnel 360°
$574.88

Bilan Professionnel 360° - Rencontre d’Orientation Clinique de 2 heures


Tarif : 500 $ + tx


Objectifs :

  • T’offrir une compréhension claire et complète de ta situation professionnelle actuelle.
  • Identifier rapidement ce qui bloque ta progression : angles morts, incohérences, zones d’insécurité ou de flou.
  • Mieux définir ton style clinique et ce qui fait ta force comme thérapeute.
  • Te fournir une direction précise pour les prochaines étapes de ton développement professionnel.
  • Renforcer ton autonomie, ta confiance thérapeutique et ta capacité à prendre des décisions éclairées.
  • T’aider à aligner ta pratique avec tes valeurs, ta vision et la vie que tu souhaites créer.


Ce que tu reçois :


  • Préparation (remplie avant la séance) :
    • Questionnaires identitaires et professionnels
    • Réflexion sur ta philosophie de traitement et ton style clinique
    • Angles morts, analyse des méthodes préférées
    • Tests de personnalité, estime de soi et forces/faiblesses


  • Contenu de la séance :
    • Profil personnel et professionnel
    • Clarification de ta vision et de ta vie souhaitée
    • Évaluation de tes compétences, connaissances et croyances limitantes
    • Plan stratégique de croissance professionnelle
    • Ressources, conseils et exercices
Parcours de Croissance Professionnelle
$1,379.70

Parcours de Croissance Professionnelle – Programme 3 Rencontres


Tarif : 1 200 $


Total : 6 heures (3 x 2 heures)


Objectifs :

  • T’accompagner dans une démarche structurée pour définir, clarifier et solidifier ton identité professionnelle. Ta marque thérapeutique
  • Établir une vision claire et alignée de la pratique que tu souhaites bâtir, tant sur le plan clinique que personnel.
  • Identifier tes forces, tes angles morts et les compétences à consolider pour évoluer avec assurance.
  • Développer un plan stratégique concret et réaliste pour ta croissance professionnelle et/ou entrepreneuriale.
  • Optimiser ton organisation, ta communication thérapeutique et ta capacité à gérer tes cas avec confiance.
  • T’aider à bâtir une réputation forte et cohérente avec tes valeurs et ton style thérapeutique unique.
  • T’offrir un soutien personnalisé pour ancrer de nouvelles habitudes, consolider ton positionnement et t'assurer une progression durable.


Ce que tu reçois :

Rencontre initiale – 2 h

  • Préparation (remplie avant la séance) :
    • Questionnaires identitaires et professionnels
    • Tests de personnalité, estime de soi et forces/faiblesses
    • Réflexion sur ta philosophie de traitement et ton style clinique
    • Angles morts, analyse des méthodes préférées


  • Contenu de la séance :
    • Profil personnel et professionnel
    • Définition de ton “Deep Why”
    • Clarification de ta vision et de ta vie souhaitée
    • Évaluation de tes compétences, connaissances et croyances limitantes


  • Élaboration :
    • Plan stratégique de croissance professionnelle
    • Organisation du travail
    • Benchmark de développement
    • Stratégie pour bâtir une réputation solide


Deux rencontres de suivi – 2 h chacune

  • Analyse de tes devoirs, réflexions et progrès
  • Ajustement de ton plan et consolidation des compétences
  • Travail sur ta posture professionnelle et ta confiance
  • Stratégies concrètes : gestion de cas, communication, structure de pratique, positionnement, tarifs, marketing, réseau, etc.


Rencontres additionnelles


300 $ chacune – 1 h 30

Pour poursuivre l’accompagnement, affiner ta pratique ou approfondir des projets spécifiques.

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