Mentorat Clinique et Croissance Professionnelle

Parcours de Croissance Professionnelle – Programme 3 Rencontres
Tarif : 1 200 $
Total : 6 heures (3 x 2 heures)
Objectifs :
- T’accompagner dans une démarche structurée pour définir, clarifier et solidifier ton identité professionnelle. Ta marque thérapeutique
- Établir une vision claire et alignée de la pratique que tu souhaites bâtir, tant sur le plan clinique que personnel.
- Identifier tes forces, tes angles morts et les compétences à consolider pour évoluer avec assurance.
- Développer un plan stratégique concret et réaliste pour ta croissance professionnelle et/ou entrepreneuriale.
- Optimiser ton organisation, ta communication thérapeutique et ta capacité à gérer tes cas avec confiance.
- T’aider à bâtir une réputation forte et cohérente avec tes valeurs et ton style thérapeutique unique.
- T’offrir un soutien personnalisé pour ancrer de nouvelles habitudes, consolider ton positionnement et t'assurer une progression durable.
Ce que tu reçois :
Rencontre initiale – 2 h
- Préparation (remplie avant la séance) :
- Questionnaires identitaires et professionnels
- Tests de personnalité, estime de soi et forces/faiblesses
- Réflexion sur ta philosophie de traitement et ton style clinique
- Angles morts, analyse des méthodes préférées
- Contenu de la séance :
- Profil personnel et professionnel
- Définition de ton “Deep Why”
- Clarification de ta vision et de ta vie souhaitée
- Évaluation de tes compétences, connaissances et croyances limitantes
- Élaboration :
- Plan stratégique de croissance professionnelle
- Organisation du travail
- Benchmark de développement
- Stratégie pour bâtir une réputation solide
Deux rencontres de suivi – 2 h chacune
- Analyse de tes devoirs, réflexions et progrès
- Ajustement de ton plan et consolidation des compétences
- Travail sur ta posture professionnelle et ta confiance
- Stratégies concrètes : gestion de cas, communication, structure de pratique, positionnement, tarifs, marketing, réseau, etc.
Rencontres additionnelles
300 $ chacune – 1 h 30
Pour poursuivre l’accompagnement, affiner ta pratique ou approfondir des projets spécifiques.
Parcours de Croissance Professionnelle – Programme 3 Rencontres
Tarif : 1 200 $
Total : 6 heures (3 x 2 heures)
Objectifs :
- T’accompagner dans une démarche structurée pour définir, clarifier et solidifier ton identité professionnelle. Ta marque thérapeutique
- Établir une vision claire et alignée de la pratique que tu souhaites bâtir, tant sur le plan clinique que personnel.
- Identifier tes forces, tes angles morts et les compétences à consolider pour évoluer avec assurance.
- Développer un plan stratégique concret et réaliste pour ta croissance professionnelle et/ou entrepreneuriale.
- Optimiser ton organisation, ta communication thérapeutique et ta capacité à gérer tes cas avec confiance.
- T’aider à bâtir une réputation forte et cohérente avec tes valeurs et ton style thérapeutique unique.
- T’offrir un soutien personnalisé pour ancrer de nouvelles habitudes, consolider ton positionnement et t'assurer une progression durable.
Ce que tu reçois :
Rencontre initiale – 2 h
- Préparation (remplie avant la séance) :
- Questionnaires identitaires et professionnels
- Tests de personnalité, estime de soi et forces/faiblesses
- Réflexion sur ta philosophie de traitement et ton style clinique
- Angles morts, analyse des méthodes préférées
- Contenu de la séance :
- Profil personnel et professionnel
- Définition de ton “Deep Why”
- Clarification de ta vision et de ta vie souhaitée
- Évaluation de tes compétences, connaissances et croyances limitantes
- Élaboration :
- Plan stratégique de croissance professionnelle
- Organisation du travail
- Benchmark de développement
- Stratégie pour bâtir une réputation solide
Deux rencontres de suivi – 2 h chacune
- Analyse de tes devoirs, réflexions et progrès
- Ajustement de ton plan et consolidation des compétences
- Travail sur ta posture professionnelle et ta confiance
- Stratégies concrètes : gestion de cas, communication, structure de pratique, positionnement, tarifs, marketing, réseau, etc.
Rencontres additionnelles
300 $ chacune – 1 h 30
Pour poursuivre l’accompagnement, affiner ta pratique ou approfondir des projets spécifiques.