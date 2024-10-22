METAs Virtual Silent Auction

eventClosed

Bucket List Movie Poster ($20)
This poster compiles 100 of the best films ever made from around the world. This beautiful poster allows you to scratch the title off as you watch the film, unveiling a powerful image related to the film. How many have you seen? PRIZE CAN BE PICKED UP IN NDG. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
Monopoly: Crazy for Cats ($25)
Players get to join the cat club and play as some classic crazy cat people. Move around the game board as a Crazy Cat Lady, Crazy Cat Man, Hipster Cat Lady, or Crazy Cat Mom. The meow mission is to collect the most cats, buy the most properties, and win the most Cat Fights. Activate special powers with the Purr Power die. The game ends when the final Cat Fight is over. The player with the most Cats wins! Ages 8 and up / For 2 to 4 players. PRIZE CAN BE PICKED UP IN NDG. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
(1of2) Natural Dye Kit ($25)
Here's everything you need to create two one-of-a-kind tea towels in beautiful, earthy colours. Transform your everyday tea towels into vibrant conversation starters with our natural dye kit. Kit includes 2 blank tea towels (21 x 28 in – 53 x 71 cm) / tie-dye tools (elastics, string and gloves) / colour chart and recipes. PRIZE CAN BE PICKED UP IN NDG. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
(2of2) Natural Dye Kit ($25)
Here's everything you need to create two one-of-a-kind tea towels in beautiful, earthy colours. Transform your everyday tea towels into vibrant conversation starters with our natural dye kit. Kit includes 2 blank tea towels (21 x 28 in – 53 x 71 cm) / tie-dye tools (elastics, string and gloves) / colour chart and recipes. PRIZE CAN BE PICKED UP IN NDG. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
(1of2) Movie Night for Two ($30)
You and a guest can catch a flick at one of the following indie movie theatres: Cinema Beaubien, Cinema du Musee, or Cinema du Parc. Bon film! WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
(2of2) Movie Night for Two ($30)
You and a guest can catch a flick at one of the following indie movie theatres: Cinema Beaubien, Cinema du Musee, or Cinema du Parc. Bon film! WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
Bring Cooking School to You ($40)
Let's cook together! Educating and entertaining, no cook is left behind in our classes, with two instructors, multiple cameras and real time answers to all your questions! Enjoy the gift of an unforgettable experience. Perfect for the aspiring chef who has it all! Choose live online or recorded classes to feed your need to cook! For more information, visit www.theculinarystudio.ca. PRIZE WILL BE EMAILED TO THE WINNER.
Non-fiction kid books ($40)
This prize offers two non-fiction titles written by Montreal author Lydia Lukidis: Deep, Deep, Down: The Secret Underwater Poetry of the Mariana Trench and Dancing Through Space: Dr. Mae Jemison Soars to New Heights. PRIZE WILL BE AVAILABLE FOR PICK UP IN DOLLARD DES ORMEAUX (WEST ISLAND). WINNER CAN HAVE PRIZE SHIPPED AT THEIR EXPENSE.
(1of2) Jugo Juice Gift Card ($50)
This gift card is your ticket to a delicious array of fresh and healthy drinks. Visit jugojuice.com to check out all the smoothie and juice goodness on offer.
(2of2) Jugo Juice Gift Card ($50)
This gift card is your ticket to a delicious array of fresh and healthy drinks. Visit jugojuice.com to check out all the smoothie and juice goodness on offer.
Stieg Larsson's Millennium Trilogy Deluxe Boxed Set
Larsson's trilogy consists of The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire, and The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest. This deluxe set includes a slip-cased set of the three hardcover novels—each unjacketed, bound in full cloth and uniquely stamped, with maps and individual full-color endpapers—as well as On Stieg Larsson, a previously unpublished collection of essays about and correspondence with the author. PRIZE CAN BE PICKED UP IN NDG. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
Brome Lake Books gift card ($50)
Brome Lake Books (BLB) is an family-run, independent bookstore located in Knowlton. Nestled in the Eastern Townships, this bookstore has been serving readers for over 20 years. BLB exclusively carries Three Pines memorabilia inspired by Louise Penny's series centred on Chief Inspector Armand Gamache. Shop in person or online. Visit www.bromelakebooks.ca to check out the bookstore's selection. PRIZE WILL BE EMAILED TO WINNER.
Musical Theatre Improv Show for Four ($60)
This prize offers a group of four to catch a musical theatre improv show featuring The Jazz Ands. Watch this band of tuneful treble makers improvise a pitch perfect plot on Saturday, November 23 at 9:30 p.m. at Montreal Improv Theatre (3716 Notre Dame Street West, Montreal). WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
(1of2) Ottawa Ingenium Fun ($80)
Ottawa's Ingenium Family Pass is valid for use at ONE of the following museums: Canada Agriculture and Food Museum, Canada Aviation and Space Museum, or Canadian Science and Technology Museum. NOTE: Ottawa's Ingenium Family Pass offers admission for up to 2 adults and 4 children. PRIZE CAN BE PICKED UP IN COTE DES NEIGES. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
(2of2) Ottawa Ingenium Fun ($80)
Ottawa's Ingenium Family Pass is valid for use at ONE of the following museums: Canada Agriculture and Food Museum, Canada Aviation and Space Museum, or Canadian Science and Technology Museum. NOTE: Ottawa's Ingenium Family Pass offers admission for up to 2 adults and 4 children. PRIZE CAN BE PICKED UP IN COTE DES NEIGES. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
Visit Ottawa's Canadian War Museum ($100)
This prize offers admission for FIVE people to the Canadian War Museum in Ottawa. The Canadian War Museum is Canada’s national museum of military history and one of the world’s most respected museums for the study and understanding of armed conflict. PRIZE CAN BE PICKED UP IN COTE DES NEIGES. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
Travel through time @ Canadian History of Museum ($110)
This prize offers admission for FIVE people to the Canadian Museum of History in Gatineau, Quebec. The museum welcomes over 1.2 million visitors each year to its celebrated complex in the heart of the National Capital Region, making it the country’s most-visited museum. PRIZE CAN BE PICKED UP IN COTE DES NEIGES. DELIVERY MAY BE POSSIBLE IF WINNER LIVES IN MONTREAL.
(1of5) Unwind with a massage session ($140)
Enjoy a 90-minute massage. Ideal for working specific areas of concern, general relaxation, improved sleep and more! Cozy home studio in NDG, techniques based in Swedish and Shiatsu. WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE. Visit www.luromassage.com for more information.
(2of5) Unwind with a massage session ($140)
Enjoy a 90-minute massage. Ideal for working specific areas of concern, general relaxation, improved sleep and more! Cozy home studio in NDG, techniques based in Swedish and Shiatsu. WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
(3of5) Unwind with a massage session ($140)
Enjoy a 90-minute massage. Ideal for working specific areas of concern, general relaxation, improved sleep and more! Cozy home studio in NDG, techniques based in Swedish and Shiatsu. WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
(4of5) Unwind with a massage session ($140)
Enjoy a 90-minute massage. Ideal for working specific areas of concern, general relaxation, improved sleep and more! Cozy home studio in NDG, techniques based in Swedish and Shiatsu. WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
(5of5) Unwind with a massage session ($140)
Enjoy a 90-minute massage. Ideal for working specific areas of concern, general relaxation, improved sleep and more! Cozy home studio in NDG, techniques based in Swedish and Shiatsu. WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
Early Chapter Book Bundle (VALUE $140)
This prize consists of the first four titles (hardcover edition) in The Party Diaries early chapter book series written by Montreal author Mitali Bannerjee Ruths. These books made great reading for 4-7 year olds. PRIZE CAN BE PICKED UP FROM THE AUTHOR IN MONTREAL OR BE SHIPPED TO THE WINNER AT THEIR EXPENSE.
"Ruelle, Montreal" Silkscreen Print ($150)
Make room on your wall for this snowy alley scene created by Montreal artist Todd Stewart. Silkscreen print on cotton paper, edition of 20. Date: 2021. Dimensions: 15x22 to edge of paper (inches). Visit www.toddallanstewart.com to learn more about the artist and his work. PRIZE WILL BE AVAILABLE FOR PICK UP AT THE ARTIST'S STUDIO IN MONTREAL OR CAN BE SHIPPED TO THE WINNER AT THEIR EXPENSE.
Film project consultation ($240)
You will receive three 60-minute consultations with Para-Dime Productions. Ideal for those interested in or about to start/develop a film related project; those who are working on projects in process; or those who are in post-production. For each hour of consultation, the participant can pick one (1) topic out of the following services/options listed below (dependant on project needs): analysis of their film idea or concept - an in depth look and assessment of their film budget - one -time feedback or notes on a short film (max 5-10 pages) - feedback in regards to their edited film project - any question(s) answered in regards to financing a film - any question(s) answered in regards to production (pre, post, distribution, festivals etc..) WINNER WILL BE EMAILED WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM PRIZE.
Opera Outing for Two ($270)
Attend ONE of the following performances of L'Opéra de Montréal's production of HAMLET: Sat., Nov. 16 @ 7:30 pm / Tues., Nov. 19 @ 7:30 pm / Thurs., Nov. 21 @ 7:30 pm / Sun., Nov. 24 @ 2:00 pm. Ambroise Thomas’s Hamlet is an adaptation of Shakespeare’s iconic play. Through Alain Gauthier’s masterful staging, audiences behold the anguish and tragic spiral of resentment that plague victims of a system in which corruption prevails. The masterful conductor Jacques Lacombe will lead the Orchestre Métropolitain. WINNER WILL BE CONTACTED BY EMAIL WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO REDEEM THE PRIZE.
Knitting Lover’s Yarn Delight (VALUE: $65)
Sweet Paprika Designs offers this Winfield* Rainbow Set of six mini skeins (30 g each) featuring the following colours: Strawberry Gelato, Zest, Lemonade, Celery, Forget-Me-Not, and Wizard. *Winfield is a 2-ply worsted weight yarn spun from 100% Canadian wool. To learn more about Sweet Paprika Designs and its offering of supplies, visit its site at www.sweetpaprikadesigns.com. PRIZE CAN BE PICKED UP IN COTE DES NEIGES. IT MAY BE POSSIBLE TO MAKE DELIVERY ARRANGEMENTS IF WINNER LIVES IN MONTREAL.

