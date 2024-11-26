Mi Gente Canada Foundation Launch Event Silent Auction - Subasta Silenciosa para recaudación de fondos para Mi Gente Canada Foundation

Indulge in a curated selection of exceptional wines that will transport your senses across Europe’s finest vineyards. This exclusive wine pack offers: Señorío de Amézola Rioja (Spain) - A bold red from one of Spain’s most prestigious regions, with rich flavors and a smooth finish, perfect for pairing with hearty meals. Apatei de Katxiña White (Spain) - A refreshing white with vibrant citrus notes, embodying the essence of Spanish terroir, ideal for light dishes or as a standalone delight. Granges de la Perriere Cabernet (France) - A classic French Cabernet that brings together deep, complex flavors of dark fruit and spice, embodying the elegance of French winemaking. Joh. Jos. Prum White (Germany) - A highly acclaimed Riesling from the renowned Mosel Valley, offering a perfect balance of sweetness and acidity, with floral and fruity notes that will captivate your palate. Perfect for connoisseurs and casual wine lovers alike, this selection is a must-have for your next celebration or intimate gathering. Bid now to add these exquisite wines to your collection and support a great cause! --------------------------------------------------------------------------------------------- Disfruta de una selección exclusiva de vinos excepcionales que te transportarán a los mejores viñedos de Europa. Este pack incluye: Señorío de Amézola Rioja (España) - Un vino tinto de gran cuerpo, proveniente de una de las regiones más prestigiosas de España, con ricos sabores y un acabado suave, ideal para acompañar platos contundentes. Apatei de Katxiña Blanco (España) - Un blanco refrescante con vibrantes notas cítricas, que captura la esencia del terruño español, perfecto para platos ligeros o como un placer independiente. Granges de la Perriere Cabernet (Francia) - Un Cabernet clásico de Francia que reúne sabores profundos y complejos de frutas oscuras y especias, reflejando la elegancia de la vinicultura francesa. Joh. Jos. Prum Blanco (Alemania) - Un Riesling altamente aclamado del renombrado Valle del Mosela, que ofrece un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, con notas florales y afrutadas que cautivarán tu paladar. Perfecto para conocedores y amantes del vino por igual, esta selección es imprescindible para tu próxima celebración o reunión íntima. ¡Haz tu oferta ahora y añade estos exquisitos vinos a tu colección mientras apoyas una gran causa!

Indulge in a curated selection of exceptional wines that will transport your senses across Europe’s finest vineyards. This exclusive wine pack offers: Señorío de Amézola Rioja (Spain) - A bold red from one of Spain’s most prestigious regions, with rich flavors and a smooth finish, perfect for pairing with hearty meals. Apatei de Katxiña White (Spain) - A refreshing white with vibrant citrus notes, embodying the essence of Spanish terroir, ideal for light dishes or as a standalone delight. Granges de la Perriere Cabernet (France) - A classic French Cabernet that brings together deep, complex flavors of dark fruit and spice, embodying the elegance of French winemaking. Joh. Jos. Prum White (Germany) - A highly acclaimed Riesling from the renowned Mosel Valley, offering a perfect balance of sweetness and acidity, with floral and fruity notes that will captivate your palate. Perfect for connoisseurs and casual wine lovers alike, this selection is a must-have for your next celebration or intimate gathering. Bid now to add these exquisite wines to your collection and support a great cause! --------------------------------------------------------------------------------------------- Disfruta de una selección exclusiva de vinos excepcionales que te transportarán a los mejores viñedos de Europa. Este pack incluye: Señorío de Amézola Rioja (España) - Un vino tinto de gran cuerpo, proveniente de una de las regiones más prestigiosas de España, con ricos sabores y un acabado suave, ideal para acompañar platos contundentes. Apatei de Katxiña Blanco (España) - Un blanco refrescante con vibrantes notas cítricas, que captura la esencia del terruño español, perfecto para platos ligeros o como un placer independiente. Granges de la Perriere Cabernet (Francia) - Un Cabernet clásico de Francia que reúne sabores profundos y complejos de frutas oscuras y especias, reflejando la elegancia de la vinicultura francesa. Joh. Jos. Prum Blanco (Alemania) - Un Riesling altamente aclamado del renombrado Valle del Mosela, que ofrece un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, con notas florales y afrutadas que cautivarán tu paladar. Perfecto para conocedores y amantes del vino por igual, esta selección es imprescindible para tu próxima celebración o reunión íntima. ¡Haz tu oferta ahora y añade estos exquisitos vinos a tu colección mientras apoyas una gran causa!

More details...