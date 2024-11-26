Mi Gente Canada Foundation Launch Event Silent Auction - Subasta Silenciosa para recaudación de fondos para Mi Gente Canada Foundation

¡Este Voucher es el ticket a tu crecimiento profesional!
- 1 Sesión personalizada de Estrategia de Marketing Digital o Marca Personal (90 minutos)
- Optimización de un perfil de LinkedIn (Profesional o Empresarial)
¡No te lo puedes perder!
-------------------------------------------------------------------------------------
This Voucher is your ticket to professional growth!
- 1 Personalized Session on Digital Marketing Strategy or Personal Branding (90 minutes)
- Optimization of a LinkedIn Profile (Professional or Business)
You can't miss it out!
¡Este Voucher es el ticket a tu crecimiento profesional!
- 1 Sesión personalizada de Estrategia de Marketing Digital o Marca Personal (90 minutos)
- Optimización de un perfil de LinkedIn (Profesional o Empresarial)
¡No te lo puedes perder!
-------------------------------------------------------------------------------------
This Voucher is your ticket to professional growth!
- 1 Personalized Session on Digital Marketing Strategy or Personal Branding (90 minutes)
- Optimization of a LinkedIn Profile (Professional or Business)
You can't miss it out!
Este certificado otorga al titular un descuento de $500 en el paquete todo incluido de Olena Hlazkova. El precio final
dependerá del flujo de inmigración, la complejidad del caso y el número de miembros de la familia.
Validez: Hasta el 31 de mayo de 2025
Olena es exfuncionaria del AINP, multilingüe y tiene experiencia
personal en los sistemas de inmigración de Canadá.
www.regoleimmigration.com
-------------------------------------------------------------------------------------
This certificate entitles the holder to a $500 Discount on OlenaHlazkova's all-inclusive package. The final price will depend on the immigration stream, case complexity, and number of family members.
Validity: Until May 31, 2025
Olena is a former AINP officer, multilingual, and has personal experience navigating Canadian immigration systems.
www.regoleimmigration.com
Este certificado otorga al titular un descuento de $500 en el paquete todo incluido de Olena Hlazkova. El precio final
dependerá del flujo de inmigración, la complejidad del caso y el número de miembros de la familia.
Validez: Hasta el 31 de mayo de 2025
Olena es exfuncionaria del AINP, multilingüe y tiene experiencia
personal en los sistemas de inmigración de Canadá.
www.regoleimmigration.com
-------------------------------------------------------------------------------------
This certificate entitles the holder to a $500 Discount on OlenaHlazkova's all-inclusive package. The final price will depend on the immigration stream, case complexity, and number of family members.
Validity: Until May 31, 2025
Olena is a former AINP officer, multilingual, and has personal experience navigating Canadian immigration systems.
www.regoleimmigration.com
3. $1,000 Business, Exec. or Career Coaching Voucher
$300
Starting bid
Get ready to take your business or career to new heights! Bid on a $1,000 voucher towards any Business, Executive, or Career Coaching Program from Eagle Business Coaching. Whether you're looking to level up your leadership skills, refine your career path, or enhance your business strategies, this voucher offers you the opportunity to invest in your growth and success.
Don’t miss the chance to get expert guidance tailored to your goals! Valid until June 1, 2025.
---------------------------------------------------------------------------------------------
¡Prepárate para llevar tu negocio o carrera a nuevos niveles! Puja por un vale de $1,000 para cualquiera de los programas de Coaching Empresarial, Ejecutivo o de Carrera de Eagle Business Coaching. Ya sea que busques mejorar tus habilidades de liderazgo, perfeccionar tu camino profesional o optimizar las estrategias de tu negocio, este vale te ofrece la oportunidad de invertir en tu crecimiento y éxito.
¡No pierdas la oportunidad de recibir orientación experta adaptada a tus objetivos! Válido hasta el 1 de junio de 2025.
Get ready to take your business or career to new heights! Bid on a $1,000 voucher towards any Business, Executive, or Career Coaching Program from Eagle Business Coaching. Whether you're looking to level up your leadership skills, refine your career path, or enhance your business strategies, this voucher offers you the opportunity to invest in your growth and success.
Don’t miss the chance to get expert guidance tailored to your goals! Valid until June 1, 2025.
---------------------------------------------------------------------------------------------
¡Prepárate para llevar tu negocio o carrera a nuevos niveles! Puja por un vale de $1,000 para cualquiera de los programas de Coaching Empresarial, Ejecutivo o de Carrera de Eagle Business Coaching. Ya sea que busques mejorar tus habilidades de liderazgo, perfeccionar tu camino profesional o optimizar las estrategias de tu negocio, este vale te ofrece la oportunidad de invertir en tu crecimiento y éxito.
¡No pierdas la oportunidad de recibir orientación experta adaptada a tus objetivos! Válido hasta el 1 de junio de 2025.
4. XOLO Pets Mexican Collar - Size XSW
$15
Starting bid
Add a touch of vibrant Mexican culture to your furry friend's look with this handcrafted XOLO collar. Made with love and care, it features colorful, authentic designs inspired by Mexican traditions. Durable, comfortable, and full of charm—this collar is the perfect blend of style and heritage for your beloved pet!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dale un toque de la vibrante cultura mexicana al look de tu mascota con este collar artesanal de XOLO. Elaborado con amor y cuidado, presenta diseños auténticos y coloridos inspirados en las tradiciones mexicanas. Duradero, cómodo y lleno de encanto, este collar es la combinación perfecta de estilo y herencia para tu fiel compañero.
Add a touch of vibrant Mexican culture to your furry friend's look with this handcrafted XOLO collar. Made with love and care, it features colorful, authentic designs inspired by Mexican traditions. Durable, comfortable, and full of charm—this collar is the perfect blend of style and heritage for your beloved pet!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dale un toque de la vibrante cultura mexicana al look de tu mascota con este collar artesanal de XOLO. Elaborado con amor y cuidado, presenta diseños auténticos y coloridos inspirados en las tradiciones mexicanas. Duradero, cómodo y lleno de encanto, este collar es la combinación perfecta de estilo y herencia para tu fiel compañero.
5. Chocolate Don Marin Deluxe Box
$25
Starting bid
Indulge in the Ultimate Chocolate Experience with the Don Marin Deluxe Box
Savor the perfect blend of bold cacao and a spicy chili kick with this handcrafted chocolate set. The Deluxe Box for Two includes two elegant cups, spoons, and wooden plates, offering a complete tasting experience. Immerse yourself in the rich flavors and warm heat of this luxurious treat, crafted to balance boldness and indulgence in every bite.
Perfect for sharing or gifting!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Disfruta de la Experiencia Suprema de Chocolate con la Caja Deluxe de Chocolate Don Marin
Deléitate con la perfecta combinación de cacao intenso y un toque picante de chile con este chocolate artesanal. La Caja Deluxe para Dos incluye dos elegantes tazas, cucharas y platos de madera, ofreciendo una experiencia completa de degustación. Sumérgete en los sabores ricos y el calor acogedor de este exquisito regalo, diseñado para equilibrar intensidad e indulgencia en cada bocado.
¡Ideal para compartir o regalar!
Indulge in the Ultimate Chocolate Experience with the Don Marin Deluxe Box
Savor the perfect blend of bold cacao and a spicy chili kick with this handcrafted chocolate set. The Deluxe Box for Two includes two elegant cups, spoons, and wooden plates, offering a complete tasting experience. Immerse yourself in the rich flavors and warm heat of this luxurious treat, crafted to balance boldness and indulgence in every bite.
Perfect for sharing or gifting!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Disfruta de la Experiencia Suprema de Chocolate con la Caja Deluxe de Chocolate Don Marin
Deléitate con la perfecta combinación de cacao intenso y un toque picante de chile con este chocolate artesanal. La Caja Deluxe para Dos incluye dos elegantes tazas, cucharas y platos de madera, ofreciendo una experiencia completa de degustación. Sumérgete en los sabores ricos y el calor acogedor de este exquisito regalo, diseñado para equilibrar intensidad e indulgencia en cada bocado.
¡Ideal para compartir o regalar!
6. Sanarmony Ultimate Plant Based Haircare Package
$30
Starting bid
Pamper your hair with the Sanarmony Ultimate Hair Care Package, designed to revitalize, strengthen, and enhance your natural beauty. This luxurious package includes premium products tailored to your hair's unique needs, ensuring hydration, shine, and long-lasting health. Treat yourself or a loved one to the ultimate self-care experience – because your hair deserves the best!
This package includes:
- 1 Spirulina Peppermint Shampoo Bar
- 1 Mango Avocado Conditioner Bar
- 1 Detangling Hair Brush
- 1 Ultra-light Nourishing Hair Oil
You can't miss it!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Consiente tu cabello con el Sanarmony Ultimate Hair Care Package, diseñado para revitalizar, fortalecer y realzar tu belleza natural. Este lujoso set incluye productos premium específicamente formulados para satisfacer las necesidades únicas de tu cabello, brindando hidratación, brillo y salud duradera. Date a ti misma o a un ser querido la experiencia definitiva de cuidado personal, ¡porque tu cabello merece lo mejor!
Este paquete incluye:
- 1 Barra de Shampoo de Spirulina y Menta
- 1 Barra de Acondicionador de Mango y Aguacate
- 1 Cepillo Desenredante
- 1 Aceite Nutritivo Ultraligero
¡Un regalo que tu cabello te lo va a agradecer!
Pamper your hair with the Sanarmony Ultimate Hair Care Package, designed to revitalize, strengthen, and enhance your natural beauty. This luxurious package includes premium products tailored to your hair's unique needs, ensuring hydration, shine, and long-lasting health. Treat yourself or a loved one to the ultimate self-care experience – because your hair deserves the best!
This package includes:
- 1 Spirulina Peppermint Shampoo Bar
- 1 Mango Avocado Conditioner Bar
- 1 Detangling Hair Brush
- 1 Ultra-light Nourishing Hair Oil
You can't miss it!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Consiente tu cabello con el Sanarmony Ultimate Hair Care Package, diseñado para revitalizar, fortalecer y realzar tu belleza natural. Este lujoso set incluye productos premium específicamente formulados para satisfacer las necesidades únicas de tu cabello, brindando hidratación, brillo y salud duradera. Date a ti misma o a un ser querido la experiencia definitiva de cuidado personal, ¡porque tu cabello merece lo mejor!
Este paquete incluye:
- 1 Barra de Shampoo de Spirulina y Menta
- 1 Barra de Acondicionador de Mango y Aguacate
- 1 Cepillo Desenredante
- 1 Aceite Nutritivo Ultraligero
¡Un regalo que tu cabello te lo va a agradecer!
7. Handmade Astonishing Earrings & Pendant Silver Set
$25
Starting bid
Elevate Your Style with Nueve Sterling
Discover timeless elegance with this exquisite these Pendant and Earrings Set by Nueve Sterling. Handcrafted with meticulous attention to detail, this set showcases the beauty and brilliance of authentic Mexican sterling silver. Perfect for any occasion, it adds a touch of sophistication and charm to your look, celebrating craftsmanship and artistry.
Treat yourself or someone special to this stunning piece – a true treasure from Mexico!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Eleva Tu Estilo con Nueve Sterling
Descubre la elegancia que nunca pasa de moda con este exquisito Conjunto de Pendiente y Aretes de Nueve Sterling. Elaborado a mano con meticulosa atención al detalle, este juego resalta la belleza y el brillo de la auténtica plata mexicana. Perfecto para cualquier ocasión, añade un toque de sofisticación y encanto a tu look, celebrando la artesanía y el arte.
¡Regálate o sorprende a alguien especial con esta pieza deslumbrante, un verdadero tesoro de México!
Elevate Your Style with Nueve Sterling
Discover timeless elegance with this exquisite these Pendant and Earrings Set by Nueve Sterling. Handcrafted with meticulous attention to detail, this set showcases the beauty and brilliance of authentic Mexican sterling silver. Perfect for any occasion, it adds a touch of sophistication and charm to your look, celebrating craftsmanship and artistry.
Treat yourself or someone special to this stunning piece – a true treasure from Mexico!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Eleva Tu Estilo con Nueve Sterling
Descubre la elegancia que nunca pasa de moda con este exquisito Conjunto de Pendiente y Aretes de Nueve Sterling. Elaborado a mano con meticulosa atención al detalle, este juego resalta la belleza y el brillo de la auténtica plata mexicana. Perfecto para cualquier ocasión, añade un toque de sofisticación y encanto a tu look, celebrando la artesanía y el arte.
¡Regálate o sorprende a alguien especial con esta pieza deslumbrante, un verdadero tesoro de México!
8. Exclusive Hand-painted Garment by Tere Duran - Size M
$30
Starting bid
Each design by Tere Durán is a heartfelt tribute to women and their inner strength, beautifully crafted to highlight their essence. This one-of-a-kind piece not only celebrates beauty but also inspires confidence and self-expression.
Size M
Hand-painted with unique appliqué details that add a distinctive, elegant touch.
Bid now to own this exclusive, empowering work of art, and support a great cause!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cada diseño de Tere Durán es un homenaje a la mujer y su fuerza interior, resaltando la belleza y recordando su esencia, es una obra única cuidadosamente elaborada para inspirar confianza y autoexpresión.
Talla M
Diseño pintado a mano con apliques que le dan un toque diferente a la prenda.
¡Celebra a alguien amado, o a ti misma por medio del arte y el crecimiento de la comunidad hispana en Alberta a través de esta prenda!
Each design by Tere Durán is a heartfelt tribute to women and their inner strength, beautifully crafted to highlight their essence. This one-of-a-kind piece not only celebrates beauty but also inspires confidence and self-expression.
Size M
Hand-painted with unique appliqué details that add a distinctive, elegant touch.
Bid now to own this exclusive, empowering work of art, and support a great cause!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cada diseño de Tere Durán es un homenaje a la mujer y su fuerza interior, resaltando la belleza y recordando su esencia, es una obra única cuidadosamente elaborada para inspirar confianza y autoexpresión.
Talla M
Diseño pintado a mano con apliques que le dan un toque diferente a la prenda.
¡Celebra a alguien amado, o a ti misma por medio del arte y el crecimiento de la comunidad hispana en Alberta a través de esta prenda!
9. Mi Niño Herido & Recarga tus Emociones - Set # 2
$20
Starting bid
Mariluz Ingbrigtson es una reconocida coach de vida y especialista en desarrollo emocional, cuyo enfoque único se centra en sanar las heridas del pasado y empoderar a las personas para transformar su presente.
Mi niño herido es una obra profundamente introspectiva que guía a los lectores a sanar su niño interior, enfrentando traumas y limitaciones que impiden alcanzar su máximo potencial. Con herramientas prácticas y ejercicios transformadores, Mariluz ayuda a reconectar con la esencia más pura de uno mismo.
Recarga tus Emociones ofrece un enfoque renovador para gestionar y optimizar las emociones. A través de su metodología, Mariluz enseña a liberar bloqueos emocionales y a cultivar bienestar, con técnicas fáciles de aplicar para una vida más equilibrada y plena.
Ambos libros reflejan la dedicación de Mariluz a ayudar a las personas a encontrar el camino hacia una vida más sana, emocionalmente equilibrada y empoderada.
Mariluz Ingbrigtson es una reconocida coach de vida y especialista en desarrollo emocional, cuyo enfoque único se centra en sanar las heridas del pasado y empoderar a las personas para transformar su presente.
Mi niño herido es una obra profundamente introspectiva que guía a los lectores a sanar su niño interior, enfrentando traumas y limitaciones que impiden alcanzar su máximo potencial. Con herramientas prácticas y ejercicios transformadores, Mariluz ayuda a reconectar con la esencia más pura de uno mismo.
Recarga tus Emociones ofrece un enfoque renovador para gestionar y optimizar las emociones. A través de su metodología, Mariluz enseña a liberar bloqueos emocionales y a cultivar bienestar, con técnicas fáciles de aplicar para una vida más equilibrada y plena.
Ambos libros reflejan la dedicación de Mariluz a ayudar a las personas a encontrar el camino hacia una vida más sana, emocionalmente equilibrada y empoderada.
10. Selection of 4 Exceptional Wines
$75
Starting bid
Indulge in a curated selection of exceptional wines that will transport your senses across Europe’s finest vineyards. This exclusive wine pack offers:
Señorío de Amézola Rioja (Spain) - A bold red from one of Spain’s most prestigious regions, with rich flavors and a smooth finish, perfect for pairing with hearty meals.
Apatei de Katxiña White (Spain) - A refreshing white with vibrant citrus notes, embodying the essence of Spanish terroir, ideal for light dishes or as a standalone delight.
Granges de la Perriere Cabernet (France) - A classic French Cabernet that brings together deep, complex flavors of dark fruit and spice, embodying the elegance of French winemaking.
Joh. Jos. Prum White (Germany) - A highly acclaimed Riesling from the renowned Mosel Valley, offering a perfect balance of sweetness and acidity, with floral and fruity notes that will captivate your palate.
Perfect for connoisseurs and casual wine lovers alike, this selection is a must-have for your next celebration or intimate gathering. Bid now to add these exquisite wines to your collection and support a great cause!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Disfruta de una selección exclusiva de vinos excepcionales que te transportarán a los mejores viñedos de Europa. Este pack incluye:
Señorío de Amézola Rioja (España) - Un vino tinto de gran cuerpo, proveniente de una de las regiones más prestigiosas de España, con ricos sabores y un acabado suave, ideal para acompañar platos contundentes.
Apatei de Katxiña Blanco (España) - Un blanco refrescante con vibrantes notas cítricas, que captura la esencia del terruño español, perfecto para platos ligeros o como un placer independiente.
Granges de la Perriere Cabernet (Francia) - Un Cabernet clásico de Francia que reúne sabores profundos y complejos de frutas oscuras y especias, reflejando la elegancia de la vinicultura francesa.
Joh. Jos. Prum Blanco (Alemania) - Un Riesling altamente aclamado del renombrado Valle del Mosela, que ofrece un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, con notas florales y afrutadas que cautivarán tu paladar.
Perfecto para conocedores y amantes del vino por igual, esta selección es imprescindible para tu próxima celebración o reunión íntima. ¡Haz tu oferta ahora y añade estos exquisitos vinos a tu colección mientras apoyas una gran causa!
Indulge in a curated selection of exceptional wines that will transport your senses across Europe’s finest vineyards. This exclusive wine pack offers:
Señorío de Amézola Rioja (Spain) - A bold red from one of Spain’s most prestigious regions, with rich flavors and a smooth finish, perfect for pairing with hearty meals.
Apatei de Katxiña White (Spain) - A refreshing white with vibrant citrus notes, embodying the essence of Spanish terroir, ideal for light dishes or as a standalone delight.
Granges de la Perriere Cabernet (France) - A classic French Cabernet that brings together deep, complex flavors of dark fruit and spice, embodying the elegance of French winemaking.
Joh. Jos. Prum White (Germany) - A highly acclaimed Riesling from the renowned Mosel Valley, offering a perfect balance of sweetness and acidity, with floral and fruity notes that will captivate your palate.
Perfect for connoisseurs and casual wine lovers alike, this selection is a must-have for your next celebration or intimate gathering. Bid now to add these exquisite wines to your collection and support a great cause!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Disfruta de una selección exclusiva de vinos excepcionales que te transportarán a los mejores viñedos de Europa. Este pack incluye:
Señorío de Amézola Rioja (España) - Un vino tinto de gran cuerpo, proveniente de una de las regiones más prestigiosas de España, con ricos sabores y un acabado suave, ideal para acompañar platos contundentes.
Apatei de Katxiña Blanco (España) - Un blanco refrescante con vibrantes notas cítricas, que captura la esencia del terruño español, perfecto para platos ligeros o como un placer independiente.
Granges de la Perriere Cabernet (Francia) - Un Cabernet clásico de Francia que reúne sabores profundos y complejos de frutas oscuras y especias, reflejando la elegancia de la vinicultura francesa.
Joh. Jos. Prum Blanco (Alemania) - Un Riesling altamente aclamado del renombrado Valle del Mosela, que ofrece un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, con notas florales y afrutadas que cautivarán tu paladar.
Perfecto para conocedores y amantes del vino por igual, esta selección es imprescindible para tu próxima celebración o reunión íntima. ¡Haz tu oferta ahora y añade estos exquisitos vinos a tu colección mientras apoyas una gran causa!
11. 2 Tickets for the Oilers vs Utah Game on Dec 31 at 7 pm
$165
Starting bid
Say goodbye to 2024 with an unforgettable experience! 🎉
Get 2 tickets to the Edmonton Oilers vs. Utah Jazz game on December 31st at 7 PM, in Section 129, Row 22, Seats 9 and 10. 🏒⚡
Enjoy the thrill of a live game from one of the best spots in Rogers Place and ring in the new year with the excitement of this epic matchup.
Place your bid now and get ready for an unforgettable farewell to 2024! You won't want to miss this! 🎆
-------------------------------------------------------------------------------------------
¡Despide el 2024 apoyando al mejor equipo de Hockey del país! 🎉
Consigue 2 entradas para el juego de los Edmonton Oilers contra Utah Jazz el 31 de diciembre a las 7 pm, en la sección 129, fila 22, asientos 9 y 10. 🏒⚡
Disfruta de la emoción de un partido en vivo desde uno de los mejores lugares del Rogers Place y celebra la última noche del año con la adrenalina de este enfrentamiento deportivo.
¡Haz tu oferta ahora y prepárate para una despedida épica del 2024! ¡No te lo puedes perder! 🎆
Say goodbye to 2024 with an unforgettable experience! 🎉
Get 2 tickets to the Edmonton Oilers vs. Utah Jazz game on December 31st at 7 PM, in Section 129, Row 22, Seats 9 and 10. 🏒⚡
Enjoy the thrill of a live game from one of the best spots in Rogers Place and ring in the new year with the excitement of this epic matchup.
Place your bid now and get ready for an unforgettable farewell to 2024! You won't want to miss this! 🎆
-------------------------------------------------------------------------------------------
¡Despide el 2024 apoyando al mejor equipo de Hockey del país! 🎉
Consigue 2 entradas para el juego de los Edmonton Oilers contra Utah Jazz el 31 de diciembre a las 7 pm, en la sección 129, fila 22, asientos 9 y 10. 🏒⚡
Disfruta de la emoción de un partido en vivo desde uno de los mejores lugares del Rogers Place y celebra la última noche del año con la adrenalina de este enfrentamiento deportivo.
¡Haz tu oferta ahora y prepárate para una despedida épica del 2024! ¡No te lo puedes perder! 🎆
12. 🏒 Experience the Ultimate VIP Game Night! 🏒
$450
Starting bid
🏒 Experience the Ultimate VIP Game Night! 🏒
Bid now for 12 tickets to the Telus Suite at Rogers Place on Saturday, December 14 for the Edmonton Oil Kings vs. Swift Current Broncos game! 🎟️🎉
Enjoy the game in the comfort and luxury of your very own suite, with prime seating, exclusive access, and 2 parking spots for easy convenience! 🚗💨
While food and drinks are NOT included, the atmosphere and excitement of being in a suite at one of Edmonton's most iconic venues are absolutely priceless! 🙌
This is your chance to enjoy a memorable night out with friends, family, or clients and experience the game like never before. Don’t miss out—place your bid today! ✨
---------------------------------------------------------------------------------------------
🏒 ¡Vive la experiencia VIP definitiva en la noche del juego! 🏒
¡Haz tu oferta ahora para obtener 12 boletos para la suite Telus en Rogers Place el sábado 14 de diciembre para el partido de Edmonton Oil Kings vs. Swift Current Broncos! 🎟️🎉
Disfruta del juego desde la comodidad y lujo de tu propia suite, con asientos exclusivos, acceso privado y 2 lugares de estacionamiento para tu conveniencia. 🚗💨
Aunque la comida y las bebidas NO están incluidas, la atmósfera y la emoción de estar en una suite en uno de los lugares más emblemáticos de Edmonton son absolutamente invaluables. 🙌
Esta es tu oportunidad para disfrutar de una noche inolvidable con amigos, familiares o clientes y vivir el juego como nunca antes. ¡No te lo pierdas, haz tu oferta hoy mismo! ✨
🏒 Experience the Ultimate VIP Game Night! 🏒
Bid now for 12 tickets to the Telus Suite at Rogers Place on Saturday, December 14 for the Edmonton Oil Kings vs. Swift Current Broncos game! 🎟️🎉
Enjoy the game in the comfort and luxury of your very own suite, with prime seating, exclusive access, and 2 parking spots for easy convenience! 🚗💨
While food and drinks are NOT included, the atmosphere and excitement of being in a suite at one of Edmonton's most iconic venues are absolutely priceless! 🙌
This is your chance to enjoy a memorable night out with friends, family, or clients and experience the game like never before. Don’t miss out—place your bid today! ✨
---------------------------------------------------------------------------------------------
🏒 ¡Vive la experiencia VIP definitiva en la noche del juego! 🏒
¡Haz tu oferta ahora para obtener 12 boletos para la suite Telus en Rogers Place el sábado 14 de diciembre para el partido de Edmonton Oil Kings vs. Swift Current Broncos! 🎟️🎉
Disfruta del juego desde la comodidad y lujo de tu propia suite, con asientos exclusivos, acceso privado y 2 lugares de estacionamiento para tu conveniencia. 🚗💨
Aunque la comida y las bebidas NO están incluidas, la atmósfera y la emoción de estar en una suite en uno de los lugares más emblemáticos de Edmonton son absolutamente invaluables. 🙌
Esta es tu oportunidad para disfrutar de una noche inolvidable con amigos, familiares o clientes y vivir el juego como nunca antes. ¡No te lo pierdas, haz tu oferta hoy mismo! ✨
13. El Mero Mero Taquería $100 Gift Card
$30
Starting bid
🌮 Authentic Mexican flavors await you! 🌮
Make your bid now to win a gift card from El Mero Mero Taquería and enjoy an incredible dining experience! 🎉🎁
Dive into the true taste of Mexican cuisine with tacos, burritos, and so much more, all made with fresh and authentic ingredients. 🌯✨
With this gift card, you’ll have the chance to explore the menu, savor your favorite dishes, or try something new at this beloved local spot. It’s the perfect gift for yourself or someone special! 🎉
Don’t miss out on this opportunity to treat your taste buds to the best of El Mero Mero! Place your bid now and enjoy a delicious experience! 🌶️
---------------------------------------------------------------------------------------------
🌮 ¡Sabor auténtico de México te espera! 🌮
¡Haz tu oferta ahora para ganar una tarjeta de regalo de El Mero Mero Taquería y disfruta de una experiencia gastronómica increíble! 🎉🎁
Sumérgete en los sabores auténticos de la cocina mexicana con tacos, burritos, y mucho más, preparados con ingredientes frescos y auténticos. 🌯✨
Con esta tarjeta de regalo, tendrás la oportunidad de explorar el menú y saborear tus platos favoritos, o incluso probar algo nuevo en este lugar que se ha ganado el corazón de todos en la ciudad. ¡Es el regalo perfecto para ti o para un ser querido! 🎉
¡No pierdas esta oportunidad de consentir tu paladar con lo mejor de El Mero Mero! ¡Haz tu oferta ahora y disfruta de una experiencia deliciosa! 🌶️
🌮 Authentic Mexican flavors await you! 🌮
Make your bid now to win a gift card from El Mero Mero Taquería and enjoy an incredible dining experience! 🎉🎁
Dive into the true taste of Mexican cuisine with tacos, burritos, and so much more, all made with fresh and authentic ingredients. 🌯✨
With this gift card, you’ll have the chance to explore the menu, savor your favorite dishes, or try something new at this beloved local spot. It’s the perfect gift for yourself or someone special! 🎉
Don’t miss out on this opportunity to treat your taste buds to the best of El Mero Mero! Place your bid now and enjoy a delicious experience! 🌶️
---------------------------------------------------------------------------------------------
🌮 ¡Sabor auténtico de México te espera! 🌮
¡Haz tu oferta ahora para ganar una tarjeta de regalo de El Mero Mero Taquería y disfruta de una experiencia gastronómica increíble! 🎉🎁
Sumérgete en los sabores auténticos de la cocina mexicana con tacos, burritos, y mucho más, preparados con ingredientes frescos y auténticos. 🌯✨
Con esta tarjeta de regalo, tendrás la oportunidad de explorar el menú y saborear tus platos favoritos, o incluso probar algo nuevo en este lugar que se ha ganado el corazón de todos en la ciudad. ¡Es el regalo perfecto para ti o para un ser querido! 🎉
¡No pierdas esta oportunidad de consentir tu paladar con lo mejor de El Mero Mero! ¡Haz tu oferta ahora y disfruta de una experiencia deliciosa! 🌶️
14. 2-month Yoga Certificate
$25
Starting bid
🧘♀️ Regain balance with this 2-month Yoga Certificate 🧘♂️
We are thrilled to offer you the chance to win a 2-month Yoga Certificate at the Highlands Yoga Room, a peaceful sanctuary dedicated to enhancing well-being and mindfulness.
This generous donation allows you to explore their wide variety of classes, guided by experienced instructors who truly care about helping you achieve balance, strength, and inner peace. Whether you're new to yoga or an experienced practitioner, the Highlands Yoga Room offers a welcoming environment to nurture your body and mind. 🌿
Bid now for the opportunity to recharge, focus, and embrace a healthier lifestyle with this incredible yoga experience! 🙏✨
---------------------------------------------------------------------------------------------
🧘♀️ ¡Recupera tu Equilibrio con este Certificado de yoga de 2 meses! 🧘♂️
Estamos emocionados de ofrecerte la oportunidad de ganar un Certificado de Yoga de 2 meses en Highlands Yoga Room, un santuario de paz dedicado a mejorar el bienestar y la atención plena.
Esta generosa donación te permite explorar su amplia variedad de clases, guiadas por instructores experimentados que realmente se preocupan por ayudarte a lograr equilibrio, fuerza y paz interior. Ya sea que seas nuevo en el yoga o un practicante experimentado, Highlands Yoga Room ofrece un ambiente acogedor para nutrir tu cuerpo y mente. 🌿
¡Haz tu oferta ahora para la oportunidad de recargar energías, enfocarte y abrazar un estilo de vida más saludable con esta increíble experiencia de yoga! 🙏✨
🧘♀️ Regain balance with this 2-month Yoga Certificate 🧘♂️
We are thrilled to offer you the chance to win a 2-month Yoga Certificate at the Highlands Yoga Room, a peaceful sanctuary dedicated to enhancing well-being and mindfulness.
This generous donation allows you to explore their wide variety of classes, guided by experienced instructors who truly care about helping you achieve balance, strength, and inner peace. Whether you're new to yoga or an experienced practitioner, the Highlands Yoga Room offers a welcoming environment to nurture your body and mind. 🌿
Bid now for the opportunity to recharge, focus, and embrace a healthier lifestyle with this incredible yoga experience! 🙏✨
---------------------------------------------------------------------------------------------
🧘♀️ ¡Recupera tu Equilibrio con este Certificado de yoga de 2 meses! 🧘♂️
Estamos emocionados de ofrecerte la oportunidad de ganar un Certificado de Yoga de 2 meses en Highlands Yoga Room, un santuario de paz dedicado a mejorar el bienestar y la atención plena.
Esta generosa donación te permite explorar su amplia variedad de clases, guiadas por instructores experimentados que realmente se preocupan por ayudarte a lograr equilibrio, fuerza y paz interior. Ya sea que seas nuevo en el yoga o un practicante experimentado, Highlands Yoga Room ofrece un ambiente acogedor para nutrir tu cuerpo y mente. 🌿
¡Haz tu oferta ahora para la oportunidad de recargar energías, enfocarte y abrazar un estilo de vida más saludable con esta increíble experiencia de yoga! 🙏✨
15. Exquisite Christmas Candle Arrangement by Candy Uribe
$30
Starting bid
🎄 An Exquisite Christmas Candle Arrangement – Handmade with Love and Dedication 🎄
This holiday season, experience the warmth and beauty of a truly unique and heartfelt creation. This elegant Christmas Candle Arrangement, handmade with great care by Candy Uribe, one of our founding members of Mi Gente Canada Foundation, is a one-of-a-kind prize that will bring festive joy to your home.
Each element of this arrangement has been thoughtfully selected and artfully arranged, combining the glow of candles with the spirit of the season. The care, attention, and love poured into every detail make this piece truly priceless. It’s not just a decoration, it’s a piece of craftsmanship filled with the joy and passion of the holidays.
Bid now to own this beautiful, hand-made treasure that will light up your celebrations and create unforgettable moments with your loved ones. 🌟✨
Your bid not only brings beauty to your home but also supports a great cause—empowering our community. Thank you for making a difference! 🌹
--------------------------------------------------------------------------------------------
🎄 Elegante Arreglo de Velas Navideñas – Hecho a Mano con Amor y Dedicación 🎄
Esta temporada navideña, experimenta la calidez y la belleza de una creación verdaderamente única y conmovedora. Este elegante Arreglo de Velas Navideñas, hecho a mano con mucho cariño por Candy Uribe, una de nuestras miembros fundadoras de Mi Gente Canada Foundation, es un premio único que traerá alegría festiva a tu hogar.
Cada elemento de este arreglo ha sido cuidadosamente seleccionado y artísticamente dispuesto, combinando el resplandor de las velas con el espíritu de la temporada. El cuidado, la atención y el amor invertidos en cada detalle hacen de esta pieza algo verdaderamente invaluable. No es solo una decoración, es una obra de arte llena de la alegría y la pasión de las fiestas.
¡Haz tu oferta ahora para tener esta hermosa pieza hecha a mano, que iluminará tus celebraciones y creará momentos inolvidables con tus seres queridos! 🌟✨
Tu oferta no solo lleva belleza a tu hogar, sino que también apoya una gran causa: empoderar a nuestra comunidad. ¡Gracias por hacer la diferencia! 🌹
🎄 An Exquisite Christmas Candle Arrangement – Handmade with Love and Dedication 🎄
This holiday season, experience the warmth and beauty of a truly unique and heartfelt creation. This elegant Christmas Candle Arrangement, handmade with great care by Candy Uribe, one of our founding members of Mi Gente Canada Foundation, is a one-of-a-kind prize that will bring festive joy to your home.
Each element of this arrangement has been thoughtfully selected and artfully arranged, combining the glow of candles with the spirit of the season. The care, attention, and love poured into every detail make this piece truly priceless. It’s not just a decoration, it’s a piece of craftsmanship filled with the joy and passion of the holidays.
Bid now to own this beautiful, hand-made treasure that will light up your celebrations and create unforgettable moments with your loved ones. 🌟✨
Your bid not only brings beauty to your home but also supports a great cause—empowering our community. Thank you for making a difference! 🌹
--------------------------------------------------------------------------------------------
🎄 Elegante Arreglo de Velas Navideñas – Hecho a Mano con Amor y Dedicación 🎄
Esta temporada navideña, experimenta la calidez y la belleza de una creación verdaderamente única y conmovedora. Este elegante Arreglo de Velas Navideñas, hecho a mano con mucho cariño por Candy Uribe, una de nuestras miembros fundadoras de Mi Gente Canada Foundation, es un premio único que traerá alegría festiva a tu hogar.
Cada elemento de este arreglo ha sido cuidadosamente seleccionado y artísticamente dispuesto, combinando el resplandor de las velas con el espíritu de la temporada. El cuidado, la atención y el amor invertidos en cada detalle hacen de esta pieza algo verdaderamente invaluable. No es solo una decoración, es una obra de arte llena de la alegría y la pasión de las fiestas.
¡Haz tu oferta ahora para tener esta hermosa pieza hecha a mano, que iluminará tus celebraciones y creará momentos inolvidables con tus seres queridos! 🌟✨
Tu oferta no solo lleva belleza a tu hogar, sino que también apoya una gran causa: empoderar a nuestra comunidad. ¡Gracias por hacer la diferencia! 🌹
16. WFG Holiday Treat Basket!
$30
Starting bid
This delightful basket is filled with a carefully curated selection of premium treats to make your holidays even more special. Perfect for sharing with loved ones or enjoying on your own, this basket promises to add a touch of sweetness and joy to your festive celebrations. Whether it's decadent chocolates, gourmet cookies, or other delightful surprises, each item has been chosen to make your holidays truly unforgettable. Treat yourself or gift this basket to someone special—it’s the perfect way to spread holiday cheer!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta fascinante canasta está llena de una selección cuidadosamente elegida de deliciosos productos para hacer que tus fiestas sean aún más especiales. Perfecta para compartir con tus seres queridos o para disfrutarla solo, esta canasta promete añadir un toque de dulzura y alegría a tus celebraciones festivas. Ya sean chocolates decadentes, galletas gourmet u otras deliciosas sorpresas, cada artículo ha sido seleccionado para que tus fiestas sean verdaderamente inolvidables. ¡Consiente a alguien especial o disfruta de esta canasta tú mismo—es la manera perfecta de compartir el espíritu navideño!
This delightful basket is filled with a carefully curated selection of premium treats to make your holidays even more special. Perfect for sharing with loved ones or enjoying on your own, this basket promises to add a touch of sweetness and joy to your festive celebrations. Whether it's decadent chocolates, gourmet cookies, or other delightful surprises, each item has been chosen to make your holidays truly unforgettable. Treat yourself or gift this basket to someone special—it’s the perfect way to spread holiday cheer!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta fascinante canasta está llena de una selección cuidadosamente elegida de deliciosos productos para hacer que tus fiestas sean aún más especiales. Perfecta para compartir con tus seres queridos o para disfrutarla solo, esta canasta promete añadir un toque de dulzura y alegría a tus celebraciones festivas. Ya sean chocolates decadentes, galletas gourmet u otras deliciosas sorpresas, cada artículo ha sido seleccionado para que tus fiestas sean verdaderamente inolvidables. ¡Consiente a alguien especial o disfruta de esta canasta tú mismo—es la manera perfecta de compartir el espíritu navideño!
17. Mi Niño Herido & Recarga tus Emociones - Set # 1
$20
Starting bid
Mariluz Ingbrigtson es una reconocida coach de vida y especialista en desarrollo emocional, cuyo enfoque único se centra en sanar las heridas del pasado y empoderar a las personas para transformar su presente.
Mi niño herido es una obra profundamente introspectiva que guía a los lectores a sanar su niño interior, enfrentando traumas y limitaciones que impiden alcanzar su máximo potencial. Con herramientas prácticas y ejercicios transformadores, Mariluz ayuda a reconectar con la esencia más pura de uno mismo.
Recarga tus Emociones ofrece un enfoque renovador para gestionar y optimizar las emociones. A través de su metodología, Mariluz enseña a liberar bloqueos emocionales y a cultivar bienestar, con técnicas fáciles de aplicar para una vida más equilibrada y plena.
Ambos libros reflejan la dedicación de Mariluz a ayudar a las personas a encontrar el camino hacia una vida más sana, emocionalmente equilibrada y empoderada.
Mariluz Ingbrigtson es una reconocida coach de vida y especialista en desarrollo emocional, cuyo enfoque único se centra en sanar las heridas del pasado y empoderar a las personas para transformar su presente.
Mi niño herido es una obra profundamente introspectiva que guía a los lectores a sanar su niño interior, enfrentando traumas y limitaciones que impiden alcanzar su máximo potencial. Con herramientas prácticas y ejercicios transformadores, Mariluz ayuda a reconectar con la esencia más pura de uno mismo.
Recarga tus Emociones ofrece un enfoque renovador para gestionar y optimizar las emociones. A través de su metodología, Mariluz enseña a liberar bloqueos emocionales y a cultivar bienestar, con técnicas fáciles de aplicar para una vida más equilibrada y plena.
Ambos libros reflejan la dedicación de Mariluz a ayudar a las personas a encontrar el camino hacia una vida más sana, emocionalmente equilibrada y empoderada.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!