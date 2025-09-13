Mi Gente Talks-2da Edición-Level 1,2,3. Sep 20.2025

La aplicación al programa Mi Gente Talks es individual, voluntaria y privada. Mi Gente Canada Foundation no acepta inscripciones de participantes a través de otras personas, u otras organizaciones.



Con la finalidad de incrementar el valor del impacto que la entrega y facilitación del presente programa tiene sobre la comunidad hispanohablante en Edmonton, Mi Gente Canada Foundation ha formado una alianza estratégica con MacEwan University, motivo por el que escucharás de ambas organizaciones frecuentemente.



Al completar esta aplicación estarás aceptando y autorizando a Mi Gente Canada Foundation y a MacEwan University al acceso y utilización de la información proporcionada en el formulario a continuación, para fines de censo, investigación y desarrollo exclusivamente.



Te invitamos a responder a las siguientes preguntas de la manera más corta, clara y concisa posible. Esta información no solo nos permitirá evaluar tu perfil para el programa, sino que también servirá para desarrollar más y mejores herramientas para ti y muchos otros miembros de la comunidad hispanohablante en Alberta, Canadá.