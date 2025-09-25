Milton Magic U13 - MacGregors Meat Fundraising

PRODUCT CODE: 18242
PACKAGED: 2 STEAKS X 20 OZ (570 GR EACH)
STEAKS INDIVIAULLY VAC PACKED
PRODUCT CODE: 14262
PACKAGED: 2 STEAKS PER PACK | 12 STEAKS X 6 OZ
PRODUCT CODE: 46342 PRICE: $58.00
PACKAGED: 40 BURGERS X 4OZ
PRODUCT CODE: 40002 PRICE: $53.00
PACKAGED: 24 BURGERS X 6OZ
PRODUCT CODE: 62022
PACKAGED: 10 CHOPS X 8 OZ (225 GR EACH)
CHOPS INDIVIDUALLY VAC PACKED
PRODUCT CODE: 92862
PACKAGED: 6 FULL RIBS X 21 OZ EACH
PRODUCT CODE: 14442
PACKAGED: 2 STEAKS PER PACK | 6 STEAKS X 10 OZ
PRODUCT CODE: 14962
PACKAGED: 2 STEAKS PER PACK | 20 STEAKS x 4 OZ EA
PRODUCT CODE: 46142
PACKAGED: 6 X 500GRS | 6.61 LB CASE
PRODUCT CODE: 18842
PACKAGED: 16 X 4 OZ | 4 STEAKS PER VAC | 4.06 LB CASE
PRODUCT CODE: 46102
PACKAGED: 20 PATTIES x 7OZ
PRODUCT CODE: 92572
PACKAGED: 8 ROASTS X 575 GR
PRODUCT CODE: 90072
PACKAGED: 2 X 4.96 LB BAG
PRODUCT CODE: 64222
PACKAGED: 30 HOT DOGS X 3.5 OZ
PRODUCT CODE: 77162
PACKAGED: 6-8 OZ PORTIONS | 8.81 LB BOX
PRODUCT CODE: 65632
PACKAGED: 15 SKEWERS X 65 GR (2.3 OZ) EACH
PRODUCT CODE: 71025
PACKAGED: 2 X 4.4 LB BAGS
PRODUCT CODE: 92872
PACKAGED: 2 X 3 LB BAGS
PRODUCT CODE: 80252
PACKAGED: 2 LB BAG | 10-20 COUNT
PRODUCT CODE: 81272
PACKAGED: APPROX. 36 SHRIMP | 2 LB BAG
PRODUCT CODE: 88772
PACKAGED: 14 PORTIONS X 5 OZ
PRODUCT CODE: 88602
PACKAGED: 10 PORTIONS X 5 OZ
PRODUCT CODE: 96002
PACKAGED: 6 PACKS - 4 SAUSAGES EACH | 24 PCS
PRODUCT CODE: 60062
PACKAGED: 6 PACKS X 500 GR
PRODUCT CODE: 60022
PACKAGED: 6 PACKS X 500 GR
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!