NB Cares

Hosted by

NB Cares

About this event

🏐Moncton Cares Coed Volleyball League – Season 1 🏐 🏐 La Ligue de volleyball de Moncton Cares Coed Volleyball et la saison 1🏐

1234 Mountain Rd

Moncton, NB E1C 8H9, Canada

Team 1
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 2
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 3
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 4
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 5
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 6
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 7
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 8
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 9
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Team 10
$20

A team must have at least 8 players (minimum 4M-2F). Please do mention captain name as 1st player name

Add a donation for NB Cares

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!