Moncton Cares Community Sports - Volleyball

Moncton Cares Volleyball Session
Join us Tuesday from 7:30 PM to 9:15 PM at Ecole Sainte Bernadeete School at 46 Upton Street, Moncton for volleyball sessions hosted by Moncton Cares. Whether you’re a beginner or experienced player, come enjoy a fun and active environment!
Join us every Monday and Friday from 8 PM to 10 PM at NBCC Mountain Road, Moncton for volleyball sessions hosted by Moncton Cares. Whether you’re a beginner or experienced player, come enjoy a fun and active environment!
Join us Tuesday from 7:30 PM to 9:15 PM at Ecole Sainte Bernadeete School at 46 Upton Street, Moncton for volleyball sessions hosted by Moncton Cares. Whether you’re a beginner or experienced player, come enjoy a fun and active environment!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!