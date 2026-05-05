Hunger Hero Monthly Giving - Don mensuel: Héros contre la faim

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About the memberships
Renews monthly
Supports the purchase of snacks, school lunches, and breakfast items.
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Soutient l’achat de collations, de repas scolaires et de produits pour le petit-déjeuner.
Renews monthly
Supports the purchase of basic pantry staples.
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Soutient l’achat d'aliments de base pour le garde-manger.
Renews monthly
Supports the purchase of several meal items each month.
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Soutient l’achat plusieurs items pour repas chaque mois.
Renews monthly
Supports the purchase of several meal items each month.
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Soutient l’achat plusieurs items pour repas chaque mois.
Renews monthly
Supports the purchase of fresh produce, dairy, meat and other essentials.
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Soutient l’achat de produits frais, de produits laitiers, de viande et d’autres produits essentiels.
Renews monthly
Supports the purchase of emergency food hampers for families in crisis situations.
Sustains larger food purchases and special programs.
Major monthly support helping ensure long-term stability.
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Soutient l’achat de paniers alimentaires d’urgence pour les familles en situation de crise.
Soutient des achats alimentaires plus importants et des programmes spéciaux.
Renews monthly
Major monthly support helping to ensure long-term stability.
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Soutien mensuel majeur contribuant à assurer une stabilité à long terme.
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