Banque Allimentaire Kapuskasing Food Bank

Offered by

Banque Allimentaire Kapuskasing Food Bank

About the memberships

Hunger Hero Monthly Giving - Don mensuel: Héros contre la faim

Friend of the Food Bank - Ami de la banque alimentaire
$10

Renews monthly

Supports the purchase of snacks, school lunches, and breakfast items.

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Soutient l’achat de collations, de repas scolaires et de produits pour le petit-déjeuner.


Pantry Partner - Partenaire du garde-manger
$25

Renews monthly

Supports the purchase of basic pantry staples.

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Soutient l’achat d'aliments de base pour le garde-manger.

Good Neighbour - Bon voisin
$40

Renews monthly

Supports the purchase of several meal items each month.

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Soutient l’achat plusieurs items pour repas chaque mois.

Good Neighbour - Bon voisin (Copy)
$40

Renews monthly

Supports the purchase of several meal items each month.

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Soutient l’achat plusieurs items pour repas chaque mois.

Grocery Guardian - Gardien d’épicerie
$60

Renews monthly

Supports the purchase of fresh produce, dairy, meat and other essentials.

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Soutient l’achat de produits frais, de produits laitiers, de viande et d’autres produits essentiels.


Community Champion - Champion Communautaire
$100

Renews monthly

Supports the purchase of emergency food hampers for families in crisis situations.

Sustains larger food purchases and special programs.

Major monthly support helping ensure long-term stability.


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Soutient l’achat de paniers alimentaires d’urgence pour les familles en situation de crise.

Soutient des achats alimentaires plus importants et des programmes spéciaux.



Legacy Partner - Partenaire d'héritage
$225

Renews monthly

Major monthly support helping to ensure long-term stability.

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Soutien mensuel majeur contribuant à assurer une stabilité à long terme.


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