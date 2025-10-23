QPIRG-McGill

Hosted by

QPIRG-McGill

About this raffle

Montreal DULF Solidarity's 2025 Raffle

Basket #1 (1 ticket)
$5

1 entry for basket #1

Basket #1 (5 tickets)
$20
This includes 5 tickets

5 entries for basket #1

Basket #1 (15 tickets)
$50
This includes 15 tickets

15 entries for basket #1

Basket #2 (1 ticket)
$5

1 entry for basket #2

Basket #2 (5 tickets)
$20
This includes 5 tickets

5 entries for basket #2

Basket #2 (15 tickets)
$50
This includes 15 tickets

15 entries for basket #2

Basket #3 (1 ticket)
$5

1 entry for basket #3

Basket #3 (5 tickets)
$20
This includes 5 tickets

5 entries for basket #3

Basket #3 (15 tickets)
$50
This includes 15 tickets

15 entries for basket #3

Basket #4 (1 ticket)
$5

1 entry for basket #4

Basket #4 (5 tickets)
$20
This includes 5 tickets

5 entries for basket #4

Basket #4 (15 tickets)
$50
This includes 15 tickets

15 entries for basket #4

Basket #5 (1 ticket)
$5

1 entry for basket #5

Basket #5 (5 tickets)
$20
This includes 5 tickets

5 entries for basket #5

Basket #5 (15 tickets)
$50
This includes 15 tickets

15 entries for basket #5

Basket #6 (1 ticket)
$5

1 entry for basket #6

Basket #6 (5 tickets)
$20
This includes 5 tickets

5 entries for basket #6

Basket #6 (15 tickets)
$50
This includes 15 tickets

15 entries for basket #6

Add a donation for QPIRG-McGill

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!