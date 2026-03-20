Lean In Montreal Presents/vous présente: Montréal Se Rencontre/ Montreal Connections.

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Si vous avez confirmer votre présence avec notre équipe, Merci!
If you have confirmed your attendance with our team, thank you!
Votre billet comprend l'accès à l'événement, du café, du thé et un déjeuner continental.
Your ticket includes event access, coffee, tea and a continental breakfast
For those who are giving their time to make this event a success. Thank you!
À tous ceux qui consacrent leur temps pour faire de cet événement un succès. Merci !
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