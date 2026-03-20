Lean In Canada

Hosted by

Lean In Canada

About this event

Lean In Montreal Presents/vous présente: Montréal Se Rencontre/ Montreal Connections.

4030 Saint Ambroise St #202

Montreal, QC H4C 2E1, Canada

Experts- Table Ronde
Free

Si vous avez confirmer votre présence avec notre équipe, Merci!


If you have confirmed your attendance with our team, thank you!

Billet d'entré/ Entry Ticket
$35

Votre billet comprend l'accès à l'événement, du café, du thé et un déjeuner continental.


Your ticket includes event access, coffee, tea and a continental breakfast

Volunteer/ Bénévol
Free

For those who are giving their time to make this event a success. Thank you!


À tous ceux qui consacrent leur temps pour faire de cet événement un succès. Merci !

Prix Solidaire/ Solidarity Ticket
$15

Si vous êtes pas en mesure de payer le prix regulier à cause d'un manque de finances.

If you are financially unable to pay the regular price.

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