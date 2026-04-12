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MountainView Canine Association

About this event

MountainView Canine Association August 2026 Prize Sponsorship

223042 AB-24

Carseland, AB T0J 0M0, Canada

BEST IN SHOW
$75
Available until Jul 15

BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

RESERVE BEST IN SHOW
$50
Available until Jul 15

RESERVE BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

ALTERED BEST IN SHOW
$75
Available until Jul 15

ALTERED BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

RESERVE ALTERED BEST IN SHOW
$50
Available until Jul 15

RESERVE ALTERED BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

HIGH IN TRIAL
$50
Available until Jul 15

HIGH IN TRIAL PRIZE SPONSORSHIP

BEST BRACE IN SHOW
$50
Available until Jul 15

BEST BRACE IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

RESERVE BEST BRACE IN SHOW
$25
Available until Jul 15

RESERVE BEST BRACE IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

NOVICE PUPPY BEST IN SHOW
$50
Available until Jul 15

NOVICE PUPPY BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

RESERVE NOVICE PUPPY BEST IN SHOW
$25
Available until Jul 15

RESERVE NOVICE PUPPY BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

VETERAN BEST IN SHOW
$50
Available until Jul 15

VETERAN BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

RESERVE VETERAN BEST IN SHOW
$25
Available until Jul 15

RESERVE VETERAN BEST IN SHOW PRIZE SPONSORSHIP

TOTAL DOG
$75
Available until Jul 15

TOTAL DOG PRIZE SPONSORSHIP

JUNIOR TOTAL DOG
$25
Available until Jul 15

JUNIOR TOTAL DOG PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #1 - GUARDIAN DOG GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #1 - GUARDIAN DOG GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #2 - SCENTHOUND GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #2 - SCENTHOUND GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #3 - SIGHTHOUND & PARIAH DOG GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #3 - SIGHTHOUND & PARIAH DOG GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #4 - GUN DOG GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #4 - GUN DOG GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #5 - NORTHERN BREED GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #5 - NORTHERN BREED GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #6 - HERDING DOG GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #6 - HERDING DOG GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #7 - TERRIER GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #7 - TERRIER GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

GROUP #8 - COMPANION DOG GROUP 1st
$25
Available until Jul 15

GROUP #8 - COMPANION DOG GROUP 1st PRIZE SPONSORSHIP

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