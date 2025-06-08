Move For Life: 2025 Walk-n-Talk Registration

London Walk N' Talk Registration
CA$20
Location: Gibbons Park, London Ontario. Time: 10am local time
Saskatoon Walk N' Talk Registration
CA$20
Location: Kiwanis Park, Saskatoon Saskatchewan Time: 10am local time
Regina Walk N' Talk Registration
CA$20
Location: Les Sherman Park, Regina Saskatchewan Time: 10am local time
Vaughn Walk N' Talk Registration
CA$20
Location: Time: 10am local time
