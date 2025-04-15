MARCHE SP COMMANDITES EXCLUSIVES/MS WALK SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

Signalisation exclusive sur le parcours et dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site, poste dédié sur les médias sociaux, mention lors de l'événement et espace dans la zone de fetes/Exclusive Signage with logo on course and in Hero Alley, on-site branding, social media post, mention at event and space in the Party Zone
Niveau de commandite Argent/Silver Sponsor
$500
Enseigne dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site, poste dédié sur les médias sociaux et mention lors de l'événement /Signage with logo in Hero Alley, on-site branding, social media post and mention at event
Niveau de commandite Bronze/Bronze Sponsor
$250
Signalisation exclusive dans l'Allée des Héros, bannière de marque sur le site et poste dédié sur les médias sociaux/ Signage with logo in Hero Alley, on-site branding and social media post
Commanditaire de déjeurner/Lunch Sponsor
$1,000
Bénévole de l'entreprise présent au déjeuner le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur un
Bénévole de l'entreprise présent au déjeuner le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur un
Commanditaire de la collation/Snack Sponsor
$1,000
Bénévole de l'entreprise présent à la station de collation le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur
Bénévole de l'entreprise présent à la station de collation le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur
Commanditaire de la station d'eau /Water Station Sponsor
$1,000
Bénévole de l'entreprise présent au poste d'eau le jour de l'événement, logo de l'entreprise sur un
Pancarte personnalisée /Personalized Sign
$150
Pancarte personnalisée dans l'Allée des Héros/Personalized sign in Hero Alley
