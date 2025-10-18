McGill PSA

Hosted by

McGill PSA

About this event

MSA x PSA McGill Henna (Mehendi) Workshop

Room 1104

Burnside Hall, Sherbrooke Street West, Montreal, QC, Canada

Donation - $7
$7

Sister's Ticket for Henna Workshop.100% of this amount will be donated to Charity Week!

Donation - $15
$15

Sister's Ticket for Henna Workshop.100% of this amount will be donated to Charity Week!

Donation - $30
$30

Sister's Ticket for Henna Workshop.100% of this amount will be donated to Charity Week!

Donation - $50
$50

Sister's Ticket for Henna Workshop.100% of this amount will be donated to Charity Week!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!