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About this event

Muqdisho Summer Soccer Tournament - 2026

59 Clement Rd

Etobicoke, ON M9R 1Y5, Canada

Boys U8 - Team Registration Fee
$200

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Boys U10 - Team Registration Fee
$200

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Boys U12 - Team Registration Fee
$200

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Boys U14 - Team Registration Fee
$250

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Boys U16 - Team Registration Fee
$250

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Boys 16-20 - Team Registration Fee
$250

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Men's Open Age - Team Registration Fee
$250

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Girls U8 - Team Registration Fee
$200

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Girls U10 - Team Registration Fee
$200

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Girls U12 - Team Registration Fee
$200

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Girls U14 - Team Registration Fee
$250

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Girls U16 - Team Registration Fee
$250

Register your team to compete in our tournament. A minimum of 4 teams is required for divisions to take place.

Girls 16-20 - Team Registration Fee
$250

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