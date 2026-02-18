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Heritage College

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HERITAGE HURRICANES - Session de développement Volleyball (13 à 16 ans) - Development session Volleyball (13 to 16 year olds) - CG

325 Bd de la Cité-des-Jeunes

Gatineau, QC J8Y 6T3, Canada

4 sessions
$215

Les 4 séances (2, 9, 16 et 30 avril) - 18h00 à 20h00

All 4 sessions (April 2,9,16,30) - 6:00pm to 8:00pm

April 2nd Only
$60

Seulement la session du 2 avril - 18h00 à 20h00
April 2nd session only - 6:00pm to 8:00pm

April 9th Only
$60

Seulement la session du 9 avril - 18h00 à 20h00
April 9th session only - 6:00pm to 8:00pm

April 16th Only
$60

Seulement la session du 16 avril - 18h00 à 20h00
April 16th session only - 6:00pm to 8:00pm

April 30th Only
$60

Seulement la session du 30 avril - 18h00 à 20h00
April 30th session only - 6:00pm to 8:00pm

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